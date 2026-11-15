Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą państwa do wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków śmierci z perspektywą całkowitego zniesienia kary śmierci. Indie zagłosowały przeciwko dokumentowi, informuje The Hindu.

Wyniki głosowania

Rezolucję „Moratorium na stosowanie kary śmierci”, wniesioną przez Meksyk, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 13 listopada. Za dokumentem zagłosowały 133 kraje, przeciw — 33, a kolejne 16 wstrzymało się od głosu.

Wraz z Indiami przeciw rezolucji wystąpiły Bahrajn, Chiny, Egipt, Iran, Irak, Japonia, Kuwejt, Malediwy, Oman, Pakistan, Katar, Arabia Saudyjska i USA.

Wezwania zawarte w dokumencie

W rezolucji wyrażono głębokie zaniepokojenie dalszym stosowaniem kary śmierci. Jednocześnie dokument potwierdza prawo państw do rozwijania własnych systemów prawnych i określania odpowiednich kar kryminalnych zgodnie z prawem międzynarodowym.

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Państwa wezwano do wprowadzenia moratorium na egzekucje w celu zniesienia kary śmierci. Krajom, które już zrezygnowały z takiej kary, zaproponowano, by jej nie przywracały.

Dokument wzywa również do stopniowego ograniczania stosowania kary śmierci: nieorzekania jej wobec osób, które w chwili popełnienia przestępstwa miały mniej niż 18 lat, a także wobec tych, w przypadku których nie można wiarygodnie ustalić, że miały wówczas ponad 18 lat. Osobno mowa jest o kobietach w ciąży, osobach z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną oraz osobach starszych, a także o skróceniu listy przestępstw, za które może zostać orzeczona kara śmierci.

W rezolucji wyrażono także zaniepokojenie znacznym wzrostem liczby doniesień o egzekucjach w 2025 roku, mimo ogólnoświatowej tendencji do ograniczania stosowania kary śmierci.

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