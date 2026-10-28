Indie badają śmierć postrzelonego geparda — Channel NewsAsia

W Indiach wszczęto śledztwo po śmierci 19-miesięcznego samca geparda, który został postrzelony w lasach stanu Madhya Pradesh poza Parkiem Narodowym Kuno. To pierwszy przypadek śmierci geparda w wyniku postrzału od początku programu przywracania tych zwierząt do kraju w 2022 roku, poinformował Channel NewsAsia.

Śledztwo w sprawie śmierci zwierzęcia

Ministerstwo Środowiska Indii poleciło grupie wysokiego szczebla przeprowadzenie dochodzenia na miejscu. Resort oświadczył, że traktuje ten incydent z najwyższą powagą.

Rannego geparda znaleziono w niedzielę w lasach Madhya Pradesh poza parkiem Kuno i przewieziono w celu udzielenia pomocy weterynaryjnej. Podczas operacji z jego ciała usunięto pięć śrucin. Badanie medyczne potwierdziło również liczne obrażenia wewnętrzne związane z usuniętymi elementami rażącymi. Mimo wysiłków weterynarzy zwierzę padło we wtorek.

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Program reintrodukcji gepardów

Martwy samiec urodził się w Indiach. Jego matka należała do gepardów sprowadzonych do kraju z Botswany, Namibii i Republiki Południowej Afryki w ramach programu odbudowy populacji.

Geparda azjatyckiego uznano za wymarłego w Indiach w 1952 roku. Ten podgatunek wcześniej występował na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej i Indiach, a obecnie przetrwał jedynie w bardzo niewielkiej liczbie w Iranie.

Gepardy afrykańskie po raz pierwszy wypuszczono w Parku Narodowym Kuno, położonym około 300 kilometrów na południe od Nowego Delhi, we wrześniu 2022 roku. Krajowy Urząd Ochrony Tygrysów, który nadzoruje projekt, oświadczył, że wskaźniki przeżywalności i skuteczność polowań zwierząt są porównywalne z innymi międzynarodowymi programami reintrodukcji. Według urzędu na wolności w Indiach żyje około 60 gepardów, z czego około 40 urodziło się w kraju.

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