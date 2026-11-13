Indie szukają prywatnych inwestorów do budowy i eksploatacji największego w kraju obiektu strategicznych rezerw ropy naftowej. Nowy magazyn ma powstać w Chandikhol, we wschodnim stanie Odisha, na wybrzeżu Zatoki Bengalskiej, podaje OilPrice, powołując się na dokumentację przetargową.

Pojemność i finansowanie

Wartość projektu szacowana jest na około 910 mln dolarów. Magazyn będzie mógł pomieścić do 4 mln ton ropy naftowej. Według publikacji realizacja projektu zwiększy łączną pojemność strategicznych rezerw Indii o 80%.

Rząd Indii oferuje dotację w wysokości 51,4 mld rupii indyjskich, czyli około 546 mln dolarów, aby wesprzeć prywatne inwestycje w ten obiekt. Wnioski o udział w przetargu należy złożyć do 26 lutego 2027 roku.

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Istniejące zapasy

Obecnie podziemne strategiczne magazyny Indii mają łączną pojemność 5,33 mln ton ropy naftowej, czyli około 39 mln baryłek. Według szacunków OilPrice ilość ta wystarcza na około osiem dni krajowego zużycia.

Indie są trzecim największym importerem ropy naftowej na świecie. Oprócz projektu w Chandikhol państwowa spółka Oil and Natural Gas Corporation planuje zbudować w Mangaluru nowy magazyn o pojemności około 13 mln baryłek ropy.

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