Komitet Gabinetowy ds. Bezpieczeństwa Indii w lutym zatwierdził trzecią fazę projektu indyjsko-chińskich dróg granicznych ICBR-III, która przewiduje budowę 26 dróg wzdłuż linii faktycznej kontroli w stanie Arunachal Pradesh. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na nienazwanego urzędnika rządowego.

Centralny rząd Indii nie ogłosił jeszcze oficjalnie projektu ICBR-III ani nie ujawnił publicznie jego szczegółów. Publikacja zaznacza, że jest to dopiero drugi ważny projekt infrastruktury drogowej wzdłuż granicy z Chinami zatwierdzony po starciach w dolinie Galwan we wschodnim Ladakhu w 2020 roku.

Mosty na terenach przygranicznych

Od września indyjska Policja Graniczna Indo-Tybetańska również zatwierdziła budowę 15 pieszych mostów wiszących i 18 drewnianych mostów w dystryktach Upper Subansiri i Kurung Kumey w Arunachal Pradesh, graniczących z Chinami.

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Pierwszą fazę programu ICBR rozpoczęto w 2005 roku. Przewidywała ona 27 priorytetowych dróg o łącznej długości 608 km. Druga faza, obejmująca 32 drogi o długości 683 km, została zatwierdzona 21 września 2020 roku.

Napięcia i rozmowy

Nowe decyzje infrastrukturalne są podejmowane na tle konfrontacji indyjskich i chińskich wojskowych wzdłuż linii faktycznej kontroli w Arunachal Pradesh, które według The Hindu trwają od końca lipca. Były dyrektor generalny Policji Granicznej Indo-Tybetańskiej Shatrugjit Kapoor oświadczył 22 października, że takie konfrontacje mają miejsce w kilku punktach stanu.

Od lipca Indie i Chiny przeprowadziły trzy rundy rozmów wysokiego szczebla w sprawie kwestii granicznych. 6 sierpnia odbyło się 36. posiedzenie mechanizmu konsultacji i koordynacji, 26 sierpnia w Pekinie odbyła się 25. runda rozmów specjalnych przedstawicieli, a 6 września strony przeprowadziły pierwsze spotkania dowódców korpusów w sektorze wschodnim w Arunachal Pradesh.

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