W Manili na Filipinach Indie i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) podczas 23. szczytu Indie-ASEAN podkreśliły potrzebę pokoju, stabilności i ściślejszej współpracy regionalnej w energetyce, sektorze zasobów odnawialnych oraz zielonej gospodarce. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie Modiego w sprawie stabilności

Premier Indii Narendra Modi oświadczył, że Indie i zrzeszenie 11 państw łącznie reprezentują niemal jedną czwartą ludności świata. Według niego przyszłość regionu powinna być kształtowana przez współpracę, a nie konkurencję.

Modi zaznaczył również, że świat najbardziej potrzebuje pokoju, stabilności i przewidywalności. Potwierdził niezmienne zaangażowanie Indii na rzecz jedności i centralnej roli ASEAN oraz wyraził nadzieję, że szczyt wyniesie kompleksowe partnerstwo strategiczne stron na nowy poziom.

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Energetyka i bezpieczeństwo morskie

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. wezwał do pogłębienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska i niebieskiej gospodarki. Z zadowoleniem przyjął również zacieśnienie więzi gospodarczych między ASEAN a Indiami poprzez inwestycje, ułatwienia w handlu oraz przegląd Umowy ASEAN o handlu towarami.

Wśród obszarów dalszej współpracy Marcos wymienił energię odnawialną, efektywność energetyczną, rozwój sieci energetycznej ASEAN, cyberbezpieczeństwo, zrównoważoną infrastrukturę i zieloną gospodarkę. Filipiny kończą swoje przewodnictwo w ASEAN, a 49. szczyt zrzeszenia w Manili trwa od niedzieli.

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