Indie i Bangladesz odłożyły dialog konsularny — The Hindu

Indie i Bangladesz odłożyły piątą rundę dwustronnego dialogu konsularnego, która miała odbyć się 17–18 listopada w Dhace. Jak informuje The Hindu, źródło dyplomatyczne potwierdziło przełożenie spotkania.

Według rozmówcy gazety głównymi przyczynami były rosnące napięcia w relacjach między oboma krajami oraz oświadczenie obalonej byłej premier Bangladeszu Szejk Hasiny o zamiarze powrotu do kraju w przyszłym miesiącu.

Pierwsze rozmowy od ponad dwóch lat

Planowane spotkanie miało być pierwszymi konsultacjami w tym formacie od ponad dwóch lat. Poprzednia, czwarta runda odbyła się 29 maja 2024 roku w Nowym Delhi — nieco ponad dwa miesiące przed upadkiem rządu Hasiny po młodzieżowym powstaniu w Dhace.

Rozmowy miały odbyć się na szczeblu dyrektorów generalnych ministerstw spraw zagranicznych. Do porządku obrad planowano włączyć kwestie zarządzania granicą, procedur wizowych oraz repatriacji zatrzymanych obywateli obu państw.

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Wizy i kwestia ekstradycji

Po zaostrzeniu relacji w sierpniu 2024 roku liczba wiz wydawanych przez Indie obywatelom Bangladeszu znacząco spadła. Według źródeł The Hindu w ostatnich miesiącach Indie stopniowo zwiększały liczbę wiz dla podróżnych z Bangladeszu, zwłaszcza po wyborze Tarika Rahmana na premiera w lutym tego roku.

Indie i Bangladesz zainicjowały dialog konsularny w 2017 roku w celu regularnego omawiania kwestii konsularnych i wizowych, a także wzajemnej pomocy prawnej. Wcześniej odbyły się cztery rundy rozmów.

9 listopada kancelaria prawna Matrix Chambers, reprezentująca Hasinę, zwróciła się do Wysokiej Komisji Bangladeszu w Nowym Delhi z prośbą o wydanie jej nowego paszportu i krajowego dowodu tożsamości. Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Bangladeszu Humajun Kabir powiedział dziennikarzom, że Dhaka nie wyda jej paszportu, lecz będzie dążyć do jej ekstradycji poprzez akceptowalny proces wymiany więźniów.

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