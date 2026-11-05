W Katmandu w Nepalu indyjski sekretarz spraw zagranicznych Vikram Misri przeprowadził rozmowy z wysokimi urzędnikami tego kraju na temat możliwego programu przyszłej wizyty premiera Balendry Shaha w Indiach. Jak informuje Kathmandu Post, Misri przybył do nepalskiej stolicy z dwudniową wizytą na zaproszenie swojego odpowiednika Amrita Bahadura Raia.

Indyjski dyplomata osobno spotkał się z ministrem finansów Swarnimem Wagle, ministrem spraw zagranicznych Shishirem Khanalem, ministrem energii Birajem Bhaktą Shresthą oraz innymi przedstawicielami rządu. Później przeprowadził rozmowy na szczeblu delegacji z Raiem. Nepalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że strony omówiły wymianę wizyt na wysokim szczeblu, połączenia transportowe, handel, współpracę rozwojową, energetykę i kontakty międzyludzkie.

Możliwe terminy podróży

Oficjalne daty wizyty Shaha w Indiach nie zostały jeszcze ogłoszone. Według źródeł gazety jako prawdopodobny termin wskazuje się 22–25 listopada. Oczekuje się, że podróż potrwa trzy dni, a nepalski premier nie wyjedzie poza Nowe Delhi. Ma tam przeprowadzić rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim oraz spotkać się z innymi wysokimi urzędnikami.

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W czwartek Misri ma spotkać się z Shahem i przekazać mu zaproszenie od Modiego. Jeśli podróż dojdzie do skutku, będzie to pierwsza oficjalna dwustronna podróż zagraniczna Shaha od objęcia urzędu 27 marca.

Pomoc i wspólne projekty

Podczas spotkań rozmawiano także o pomocy finansowej dla Nepalu, handlu, tranzycie, kwestiach granicznych, energetyce oraz rozwoju infrastruktury transportowej i cyfrowej. Nepal zwraca się do Indii o przekazanie ponad 2 mld dolarów w formie linii kredytowych, grantów i innej pomocy gospodarczej na odbudowę infrastruktury uszkodzonej przez powodzie w Bhotekoshi. Wśród wnioskowanych elementów są linia kredytowa w wysokości 1 mld dolarów, 500 mln dolarów grantów i kolejne 500 mln dolarów na odbudowę.

Podczas wizyty Shaha premierzy obu krajów, jak się oczekuje, mogą otworzyć kilka obiektów ukończonych przy wsparciu Indii. Należą do nich Akademia Policyjna Nepalu w Panauti, most w Darchuli, zintegrowany posterunek graniczny w Bhairahawie oraz most drogowy przez rzekę Mahakali. Strony mogą również wspólnie rozpocząć budowę zintegrowanego posterunku granicznego w Dodhara-Chandani, projektu hydroenergetycznego Lower Arun oraz ropociągu z indyjskiego Siliguri do Charali w Jhapie.

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