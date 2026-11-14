Indie włączyły Brara do składu na testy z Nową Zelandią — Channel NewsAsia
Reprezentacja Indii w krykiecie włączyła 26-letniego szybkiego miotacza Gurnoora Brara do składu na serię dwóch meczów testowych przeciwko Nowej Zelandii. Spinner Kuldeep Yadav został zwolniony, aby wziąć udział w krajowych rozgrywkach w Indiach — poinformowała Channel NewsAsia, powołując się na Indyjską Radę Krykieta (BCCI).
Brar opuści ostatni mecz ODI
Brar dołączy do indyjskiej drużyny testowej w Nowej Zelandii i nie zagra w piątym, ostatnim meczu jednodniowym serii w Taurandze. Indyjska drużyna nie powoła zastępcy za miotacza. Przed ostatnim spotkaniem goście prowadzą w serii pięciu meczów ODI 2:1.
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Pant dołączył do drużyny
Wicketkeeper-batter Rishabh Pant przybył do drużyny w Wellington po potwierdzeniu jego gotowości fizycznej. Indyjską drużynę testową poprowadzi Shubman Gill. W składzie znaleźli się również Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj i Washington Sundar.
Seria dwóch testów między Indiami a Nową Zelandią rozpocznie się 19 listopada.