Indie są bliskie zakończenia negocjacji w sprawie długo oczekiwanej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Poinformował o tym minister handlu i przemysłu Indii Piyush Goyal podczas konferencji branżowej, podaje Channel NewsAsia.

Według Goyala umowa handlowa z USA jest bliska sfinalizowania, a różnice między stronami zaczęły być rozwiązywane. Zaznaczył również, że proces i mechanizm, które wcześniej powstrzymywały ostateczne zawarcie porozumienia, zaczynają nabierać konkretnych kształtów.

Cła mogą zależeć od wyniku negocjacji

Wypowiedź indyjskiego ministra padła po tym, jak przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer poinformował, że indyjskie towary zostaną objęte cłem w wysokości 17% w przypadku osiągnięcia umowy handlowej. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, stawka może wzrosnąć do 25%.

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Przed wejściem w życie w przyszłym roku nowe cła muszą przejść procedurę konsultacji publicznych.

Stanowiska stron

Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Indii. Strony negocjują umowę handlową po osiągnięciu tymczasowego porozumienia w lutym.

Nowe Delhi dąży do uzyskania dostępu do amerykańskiego rynku dla kluczowych sektorów eksportowych, w tym przemysłu tekstylnego, farmaceutyków i produktów inżynieryjnych. Waszyngton z kolei zabiega o szerszy dostęp dla amerykańskich towarów i ściślejsze ujednolicenie zasad handlowych.

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