Indie wezwały odpowiednie organy do podjęcia działań przeciw chińskim blogerom, którzy według doniesień transmitowali nagrania z biednych dzielnic Dhaki w Bangladeszu, przedstawiając je jako materiały z Nowego Delhi. Rzecznik indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Randhir Jaiswal oświadczył, że próby stworzenia wypaczonego obrazu jakiegokolwiek kraju są godne ubolewania.

Jak podaje NDTV, Jaiswal powiedział, że rozpowszechnianie fałszywych narracji podważa zaufanie do osób podejmujących takie działania oraz do tych, którzy za nimi stoją. Według niego Indie zwróciły się do odpowiednich organów z apelem o reakcję na tę sytuację.

Doniesienia o nagraniach w Dhace

Bangladeskie media informowały wcześniej, że około 150 obywateli Chin przez kilka miesięcy przebywało w biednych dzielnicach Dhaki. Według tych danych przedstawiali nagrany materiał jako filmy z Indii i wygłaszali lekceważące komentarze o warunkach życia w Nowym Delhi.

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Według śledztwa bangladeskiej gazety Prothom Alo chińscy obywatele filmowali wąskie uliczki dzielnic Tekpara i Uttara oraz prowadzili transmisje na żywo na chińskich platformach mediów społecznościowych. Gazeta podała również, że niektórzy z nich wchodzili do mieszkań lokalnych mieszkańców, mówiąc odbiorcom, że znajdują się w Nowym Delhi.

Epizody opisane przez Prothom Alo

Jedna z blogerek, przedstawiona jako Mianmian i pochodząca według własnych słów z chińskiej prowincji Syczuan, 1 listopada prowadziła transmisję w pobliżu kanału w sektorze 12 dzielnicy Uttara. Według Prothom Alo przedstawiała to miejsce jako Nowe Delhi i negatywnie opisywała budynki mieszkalne, warunki sanitarne oraz poziom rozwoju tej okolicy.

W innym epizodzie obywatel Chin transmitował nagranie z lokali serwujących herbatę w Tekparze i wygłaszał obraźliwe uwagi o herbacie oraz sposobie życia lokalnych mieszkańców. W publikacjach wspomniano również o komentarzach dotyczących higieny, sanitariatów i warunków mieszkaniowych w dzielnicach Dhaki.

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