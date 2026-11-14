Indie uruchomią cotygodniowy pociąg między Nepalem a Ajodhją — The Hindu

Indyjskie koleje planują uruchomić cotygodniowe połączenie kolejowe między Janakpur Dham w Nepalu a Ajodhją w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Informuje o tym The Hindu, powołując się na oświadczenie indyjskiego Ministerstwa Kolei.

Trasa o długości 604 kilometrów

Trasa pociągu będzie liczyć około 604 kilometrów i połączy Janakpur Dham ze stacją Ajodhja Cantt. Będzie przebiegać przez miejscowości w indyjskich stanach Bihar i Uttar Pradesh.

Oprócz stacji końcowych pociąg będzie zatrzymywał się w Jainagarze, Madhubani, Shisho, Sitamarhi, Raxaul, Narkatiagandżu, Gorakhpurze, Basti, Mankapurze i Ajodhji Dham.

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Odjazdy raz w tygodniu

Połączenia będą realizowane raz w tygodniu: z Janakpur Dham pociąg będzie odjeżdżał w każdą sobotę, a z Ajodhji Cantt — w każdy poniedziałek. Indyjskie Ministerstwo Kolei oświadczyło, że nowa trasa ma wzmocnić współpracę dwustronną dzięki połączeniu kolejowemu oraz zbliżyć społeczności obu krajów.

W czerwcu Indie i Nepal omawiały transgraniczne połączenia kolejowe, w tym przewozy na trasie Janakpur–Ajodhja, a także współpracę dwustronną w tej dziedzinie.

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