Reprezentacja Indii w krykiecie pokonała Nową Zelandię różnicą 22 runów w Taurandze w Nowej Zelandii i zapewniła sobie zwycięstwo 3:1 w serii pięciu meczów jednodniowych (ODI). Indie obroniły wynik 209 runów i wyeliminowały gospodarzy za 187 runów w 48,1 overa, informuje Channel NewsAsia.

Decydująca faza meczu

Nowa Zelandia pewnie rozpoczęła pościg za celem i miała 64 runy przy jednej stracie. Jednak szybcy bowlerzy Indii odwrócili losy gry: gospodarze stracili pięć wicketów, zdobywając 55 runów, a następnie znaleźli się na poziomie 119 za sześć strat.

Arshdeep Singh zakończył mecz z wynikiem trzech wicketów za 30 runów i został uznany najlepszym zawodnikiem spotkania. Mohammed Siraj i Axar Patel zdobyli po dwa wickety, a Yash Thakur zaliczył swój pierwszy wicket w ODI, eliminując Deana Foxcrofta. Najskuteczniejszym zawodnikiem Nowej Zelandii był Foxcroft — 31 runów z 42 piłek. Kapitan Nowej Zelandii Mitchell Santner zdobył 24 runy.

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Indie odbudowały się po stratach

Wcześniej Indie, które zostały wysłane do odbijania jako pierwsze, straciły zawodników z górnej części kolejności, w tym Rohita Sharmę i Virata Kohliego. Axar Patel i Ishan Kishan pomogli odbudować innings, a każdy z nich zdobył po 46 runów. Patel stworzył również partnerstwo na 52 runy ze Shreyasem Iyerem, który zdobył 22. Naman Dhir dorzucił pod koniec 22 runy.

W składzie Nowej Zelandii Mitchell Santner i Jacob Duffy zdobyli po trzy wickety, a Matthew Fisher — dwa. Kapitan Indii Shreyas Iyer powiedział po meczu, że jego zespół nie rozegrał udanego inningsu w odbijaniu, jednak bowlerzy wyraźnie zrealizowali swój plan. Kolejnym wydarzeniem dla Indii i Nowej Zelandii będzie seria dwóch meczów testowych, która rozpocznie się 19 listopada.

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