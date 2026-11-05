Indie planują wprowadzić wymóg, zgodnie z którym państwowe spółki energetyczne będą musiały zwiększać moce magazynowania energii. Poinformował o tym sekretarz indyjskiego Ministerstwa Energii Pankaj Agarwal podczas szczytu Bharat Renewable Energy Summit, podaje OilPrice.

Według urzędnika władze federalne pracują również nad uruchomieniem nowych przetargów w sektorze czystej energii, powiązanych z systemami magazynowania. Działania te mają ograniczyć ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, która nie jest wykorzystywana z powodu niedoboru mocy do jej przechowywania.

Ograniczanie generacji

Według JMK Research & Analytics we wrześniu Indie były zmuszone ograniczyć do 118,6 GW mocy generacji słonecznej i wiatrowej z powodu ograniczeń sieci elektroenergetycznej, braku elastyczności oraz systemów bateryjnych. Analitycy wskazali jako przyczyny niedopasowanie między popytem a produkcją, problemy z przesyłem energii elektrycznej, niewystarczające moce magazynowania oraz sezonową zbieżność wysokiej produkcji z umiarkowanym popytem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekordowym wolumenom produkcji energii odnawialnej i energii słonecznej w lipcu i sierpniu towarzyszyły ograniczenia, mimo że kraj odczuwał wówczas niedobór dostępnej energii elektrycznej.

Plany do 2027 roku

Od lipca 2027 roku Indie planują wprowadzić zasadę, zgodnie z którą deweloperzy projektów słonecznych i wiatrowych będą musieli instalować systemy bateryjne bezpośrednio na terenach projektów.

Wcześniej rząd federalny zatwierdził program finansowania systemów magazynowania energii na skalę sieciową o wartości 145 mld rupii indyjskich, czyli 1,54 mld dolarów. Przewiduje on wsparcie dla stworzenia 92 GWh mocy, które nie zostały jeszcze oddane do eksploatacji: 30 GWh systemów bateryjnych, 60 GWh projektów elektrowni szczytowo-pompowych oraz 2 GWh nowych technologii magazynowania energii.

Czytaj nas na