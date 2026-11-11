Indyjscy producenci odzieży zaczęli ograniczać zależność od rynku amerykańskiego po podwyższeniu ceł przez USA i przekierowują dostawy do Wielkiej Brytanii, Europy oraz na rynek wewnętrzny Indii. Jak informuje Dawn, firma Orient Craft, której sprzedaż w USA stanowiła wcześniej 84%, obecnie uzyskuje z tego rynku mniej niż 10% sprzedaży.

Założyciel Orient Craft, Sudhir Dhingra, powiedział, że po ogłoszeniu wyższych ceł w kwietniu 2025 roku amerykańscy nabywcy anulowali zamówienia lub żądali rabatów. Niektórzy prosili dostawców o pokrycie 25% cła, choć marże producentów wynoszą mniej niż 10%. Cła USA na indyjskie towary sięgnęły w ubiegłym roku 50%, a obecnie obejmują 10% w ramach Section 301 oraz stawki bazowe od 6% do 12%.

Zwrot ku Europie

Orient Craft, z rocznym eksportem wynoszącym około 1,5 mld rupii, czyli 15,82 mln dolarów, przeniosła część sprzedaży do Wielkiej Brytanii, krajów Europy oraz, w mniejszym stopniu, na rynek indyjski. W jej fabryce w Ranchi setki kobiet szyją sukienki, koszule i odzież dziecięcą dla brytyjskich detalistów Next i Marks & Spencer.

Jeden z największych indyjskich eksporterów odzieży, Gokaldas Exports, zatrudniający ponad 53 tysiące osób, również stawia na Europę. W ciągu najbliższych trzech–pięciu lat firma planuje zwiększyć udział Europy w swoich przychodach z 15–16% do 25–30%, jednocześnie zmniejszając udział USA z 50–55% do 35–40%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe rynki i niższe koszty

Według Global Trade Research Institute eksport Indii tekstyliów, odzieży i artykułów do domu do USA spadł od kwietnia do sierpnia o 9,8%, do 4 mld dolarów. Dostawy na inne rynki wzrosły w tym okresie o 3,7%, do 15,2 mld dolarów.

Eksporterzy wymieniają niepewność dotyczącą ceł USA, wyższe koszty transportu oraz żądania rabatów ze strony amerykańskich nabywców jako czynniki stojące za tą zmianą. Coraz bardziej atrakcyjne stają się rynki ZEA, Wielkiej Brytanii i UE. Indyjska odzież ma również bezcłowy dostęp do Wielkiej Brytanii na mocy umowy handlowej, która weszła w życie w lipcu, a podobna umowa z UE może znieść cła na poziomie 12–17%.

Producenci równolegle szukają sposobów na obniżenie kosztów produkcji. W stanie Jharkhand fabryki odzieżowe są przyciągane subsydiami, łatwiejszym dostępem do ziemi oraz wykształconą i rzetelną siłą roboczą. Jednocześnie krajowy rynek odzieżowy Indii, szacowany na 150 mld dolarów i rosnący o 7–8% rocznie, daje eksporterom dodatkowe oparcie.

Czytaj nas na