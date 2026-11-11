Według doniesień indyjskich mediów Indie utworzyły wyspecjalizowane oddziały komandosów Shaurya do patrolowania spornej granicy z Chinami. Będą one działać w ramach Indo-Tybetańskiej Policji Granicznej, która patroluje około 3 tys. kilometrów granicy z Tybetem, informuje South China Morning Post, powołując się na indyjskie media.

Szkolenie do operacji górskich

Personel Shaurya przeszedł szkolenie w walce wręcz, działaniach na dużych wysokościach, obserwacji z wykorzystaniem dronów oraz szybkim reagowaniu. Szczegóły dotyczące obszarów rozmieszczenia i konkretnych zadań nowych jednostek nie zostały ujawnione.

Były dyrektor generalny Policji Granicznej Shatrujeet Singh Kapur oświadczył, że komandosi Shaurya odegrali ważną rolę podczas konfrontacji w kilku miejscach w indyjskim stanie Arunachal Pradesh. Pekin zgłasza roszczenia do kontrolowanego przez Indie Arunachal Pradesh, nazywając go Zangnanem, czyli Południowym Tybetem, oraz częścią Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja na wzmacnianie Chin

Według profesora Uniwersytetu Fudan Lina Minwana pojawienie się Shaurya świadczy o utrzymującym się deficycie zaufania między stronami wzdłuż Linii Faktycznej Kontroli, de facto granicy między państwami. Uważa on, że napięta sytuacja może tam utrzymywać się przez długi czas.

Stosunki między Pekinem a Nowym Delhi gwałtownie pogorszyły się po starciu w Dolinie Galwan w 2020 roku, gdy zginęło co najmniej 20 indyjskich i czterech chińskich żołnierzy. Analitycy wiążą utworzenie nowych jednostek z przeglądem przez Indie gotowości bojowej po tym incydencie.

Badaczka Takshashila Institution Anushka Saxena zaznaczyła, że Shaurya są przeznaczone przede wszystkim do operacji obronnych, w przeciwieństwie do szturmowych plutonów Ghatak indyjskiej armii. Dokładna liczebność nowej formacji nie została ujawniona, jednak według jej oceny może ona potencjalnie liczyć od 800 do 1 200 osób. Lin Minwan przypuszcza, że Chiny w odpowiedzi raczej wzmocnią infrastrukturę i logistykę po tybetańskiej stronie Linii Faktycznej Kontroli, niż zwiększą liczbę żołnierzy.

Czytaj nas na