Indyjski konglomerat Reliance Industries planuje do końca dekady zainwestować około 1,6 mld dolarów, czyli 150 mld rupii indyjskich, w 100 nowych zakładów biogazowych w kraju. Poinformował o tym dyrektor finansowy Reliance Bio Energy Limited Vikas Rathi, jak podaje OilPrice.

Plany do 2030 roku

Dzięki nowym obiektom Reliance zamierza do 2030 roku zwiększyć produkcję gazu z odpadów rolniczych do 5 mln metrów sześciennych dziennie. Obecnie firma produkuje około 350 ton biogazu dziennie w 45 zakładach zlokalizowanych w 10 stanach Indii.

Do marca 2027 roku Reliance planuje zbudować 10 obiektów biogazowych, co ma zwiększyć produkcję do 1,1 mln ton, czyli około 1,5–2 mln metrów sześciennych gazu dziennie. Jak powiedział Rathi, firma będzie lokalizować zakłady w regionach, gdzie dostępne są odpady rolnicze.

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Stawka na odpady rolnicze

Reliance Industries, na czele którego stoi indyjski miliarder Mukesh Ambani, zarządza największym na świecie kompleksem rafineryjnym w Jamnagarze. W tym miejscu firma wcześniej uruchomiła dwa demonstracyjne obiekty sprężonego biogazu. Reliance twierdzi, że rozwój sieci takich zakładów jest zgodny z jej zobowiązaniem do osiągnięcia zerowych emisji netto dwutlenku węgla do 2035 roku.

Indie liczą na zwiększenie udziału gazu w swoim miksie energetycznym do 15% do 2030 roku, wobec nieco ponad 6% obecnie. Według Indian Biogas Association podczas targów Renewable Energy India Expo 2026 ogłoszono zobowiązania inwestycyjne o wartości 342 mln dolarów, czyli 32 mld rupii, dla sektora bioenergii i sprężonego biogazu.

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