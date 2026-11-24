W Dosze w Katarze 15-letni indyjski krykiecista Vaibhav Sooryavanshi zdobył 204 runy z 53 piłek w meczu reprezentacji Indii A przeciwko ZEA podczas Pucharu Azji Rising Stars. Indie A wygrały przewagą siedmiu wicketów, informuje Sky Sports.

Rekordy List A

Sooryavanshi zdobył pierwszą setkę z 28 piłek, ustanawiając rekord najszybszego century w krykiecie kategorii List A. Poprawił poprzednie osiągnięcie Jake'a Frasera-McGurka o jedną piłkę.

Drugą setkę Hindus zdobył z 24 piłek. Tym samym ustanowił najszybsze double century w List A — z 53 piłek, poprawiając rekord Chada Bowesa, który wynosił 103 piłki. Jego 150 runów z 40 piłek również było najszybsze w tej kategorii krykieta.

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28 szóstek w meczu

W trakcie swojej gry Sooryavanshi zaliczył 28 szóstek i siedem czwórek, a jego strike rate wyniósł 384,90. Pobijł rekord D'Arcy'ego Shorta z Australii Zachodniej, który w meczu przeciwko Queensland w 2019 roku zaliczył 23 szóstki.

ZEA wyznaczyły Indiom A cel 250 runów. Drużyna Tilaka Varmy osiągnęła go w 14,2 owerach. Sooryavanshi odpadł w 13. owerze: po jego uderzeniu piłki rzuconej przez Basila Hameeda została ona złapana przez Aryansha Sharmę przy granicy boiska.

W lutym Sooryavanshi ustanowił rekord największej liczby runów w finale mistrzostw świata w krykiecie do lat 19. Zdobył wtedy 175 runów z 80 piłek, a Indie pokonały Anglię przewagą 100 runów.

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