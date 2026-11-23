Reprezentacja Indii musi zdobyć pięć wicketów w finałowej sesji ostatniego dnia, aby pokonać Nową Zelandię w pierwszym meczu testowym krykieta w Wellington w Nowej Zelandii. Na przerwę na herbatę Nowa Zelandia schodziła z wynikiem 206 za pięć wicketów — podaje Channel NewsAsia.

Nowa Zelandia próbuje uratować mecz

Nowa Zelandia zdobyła 368 runów w pierwszym inningsie, natomiast Indie zadeklarowały zakończenie swojego inningsu przy wyniku 720 za dziewięć wicketów. Przed finałową sesją Nowa Zelandia traciła 146 runów i mogła uratować mecz remisem tylko poprzez utrzymanie się do końca dnia gry.

Niepokonani w momencie przerwy pozostawali Daryl Mitchell, który zdobył 24 runy, oraz Glenn Phillips z 19 runami. Phillips zdobył century w pierwszym inningsie.

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Kluczowe wickety Indii

Po przerwie obiadowej Anshul Kamboj zdobył wicket Toma Blundella, który uzyskał 15 runów. Piłka najwyraźniej minęła kij i trafiła do wicketkeepera Rishabha Panta, jednak Kamboj usłyszał dźwięk, po czym Indie poprosiły o wideoweryfikację. Technologia DRS wykryła ledwo zauważalne dotknięcie piłki przez kij.

W pierwszej sesji Washington Sundar wyeliminował Devona Conwaya, który zdobył 65 runów, a Prasidh Krishna zmusił Rachina Ravindrę do błędu przy 37 runach. Krishna miał statystyki dwa za 22. Drugi i ostatni mecz serii ma rozpocząć się w piątek w Christchurch.

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