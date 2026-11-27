W Indonezji dyskutowana jest możliwość podwyższenia cen subsydiowanego paliwa na początku 2027 roku. Mógłby to być pierwszy taki krok od 2022 roku. Jak informuje OilPrice, przyczyną dyskusji są wysokie światowe ceny ropy oraz osłabienie indonezyjskiej rupii, które zwiększają wydatki państwa na subsydia.

Spotkanie z udziałem Pertaminy i banku centralnego

W ubiegłym tygodniu w Indonezji odbyło się spotkanie dotyczące potencjalnej rewizji cen subsydiowanego paliwa. Według źródeł Reutersa uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstwa gospodarki, państwowej spółki energetycznej Pertamina oraz Banku Indonezji.

Na spotkaniu nie podjęto ostatecznej decyzji o podwyżce cen. Uczestnicy nie omawiali również możliwej skali podwyżki, poinformowali rozmówcy Reutersa.

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Rosną koszty subsydiów

Indonezja jest importerem netto ropy naftowej, choć posiada własne wydobycie. Państwo subsydiuje paliwo w różnych formach od uzyskania niepodległości w latach 40. XX wieku i nie ograniczyło tych subsydiów w obliczu kryzysu w Cieśninie Ormuz.

Obecnie benzyna w kraju jest sprzedawana za około połowę jej wartości rynkowej, a olej napędowy za mniej niż jedną trzecią. Z powodu skoku międzynarodowych cen ropy rząd Indonezji może wydać w tym roku na subsydia paliwowe do 500 bln rupii indonezyjskich, czyli 27,2 mld dolarów. To o 30% więcej niż początkowe szacunki wydatków sprzed wzrostu cen ropy i paliw.

Według OilPrice budżet kraju znalazł się pod presją, rupia osiągnęła historyczne minimum wobec dolara USA, a rynek akcji spadł w związku z utratą zaufania inwestorów.

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