Indonezyjskie siły zbrojne rozmieszczają w Dżakarcie ponad 20 tys. żołnierzy i pracowników, informuje Channel NewsAsia. Przerzut odbywa się w czasie śledztwa w sprawie domniemanej nielegalnej operacji podsłuchiwania prezydenta Prabowo Subianto, w ramach którego zatrzymano dwóch wysokich rangą funkcjonariuszy policji oraz byłego szefa krajowej policji Listyo Sigit Prabowo.

Władze nie potwierdziły, że przerzut wojskowych do stolicy jest związany z tym śledztwem. Rzecznik sił zbrojnych Muhammad Nas oświadczył, że przemieszczanie jednostek jest standardową procedurą służącą utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej kraju.

Skala przerzutu

Pierwszy etap rozmieszczenia rozpoczął się w poniedziałek, gdy zaangażowano 2100 żołnierzy z jednostek już stacjonujących w Dżakarcie. W środę do stolicy miały przybyć jednostki z innych regionów, co zwiększało łączną liczbę zaangażowanego personelu do 20 980 osób.

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W przerzut zaangażowano jednostki piechoty morskiej i marynarki wojennej, a także personel ośrodków szkoleniowych i baz marynarki wojennej z wyspy Jawa oraz prowincji Lampung. Kolejne 13 140 osób pozostało w rezerwie i jest gotowych do rozmieszczenia w razie potrzeby.

Śledztwo w sprawie podsłuchów

Według władz domniemane podsłuchiwanie dotyczyło nie tylko prezydenta, lecz także członków rządu, polityków, dziennikarzy, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i biznesu. We wtorek organy ścigania poinformowały, że sprawa obejmuje usuwanie elektronicznych dowodów oraz nieuprawniony dostęp do komunikacji głowy państwa i innych osób publicznych.

Według władz podejrzani mieli bez zezwolenia przechwytywać numery telefonów swoich celów od 2025 roku, a operacja trwała również w 2026 roku. Listyo Sigit Prabowo, który wcześniej został odwołany ze stanowiska szefa krajowej policji, 4 listopada został także usunięty ze stanowiska szefa administracji prezydenta. Obowiązki na tym stanowisku tymczasowo wykonuje porucznik armii Ariyo Windutomo, który kieruje sekretariatem prezydenckim.

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