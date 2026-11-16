Ministerstwo Zdrowia Indonezji rozesłało delegacjom Światowej Organizacji Zdrowia 14-stronicowe stanowisko w obronie kandydatury ministra Budi Gunadiego Sadikina na stanowisko dyrektora generalnego WHO. Rząd odrzucił zarzuty indonezyjskiej Koalicji na rzecz Sprawiedliwości w Ochronie Zdrowia dotyczące autorytarnego stylu zarządzania i oświadczył, że wybór szefa organizacji nie powinien przekształcić się w kontynuację sporów polityki wewnętrznej, informuje Health Policy Watch.

Spór wokół reformy ochrony zdrowia

Rząd przedstawia Sadikina jako reformatora, który dążył do rozszerzenia dostępu do opieki zdrowotnej i ograniczenia wpływu zawodowych stowarzyszeń medycznych. W stanowisku wskazano, że do 2032 roku Indonezja może stanąć w obliczu niedoboru niemal 65 tys. lekarzy specjalistów.

Kompleksowa ustawa o ochronie zdrowia uchwalona w 2023 roku pozbawiła stowarzyszenia zawodowe wyłącznych uprawnień licencyjnych i wprowadziła szpitalną ścieżkę kształcenia specjalistów, która — według ministerstwa — ma uzupełniać programy uniwersyteckie. Jednocześnie dziekani wydziałów medycznych i wykładowcy sprzeciwiali się reformie, ostrzegając przed zagrożeniami dla standardów klinicznych i bezpieczeństwa pacjentów. W czerwcu 2025 roku 372 profesorów publicznie wyraziło brak zaufania do kierownictwa Sadikina.

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Orzeczenia sądowe i odpowiedź ministerstwa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kolegia medyczne muszą działać niezależnie w ramach Rady ds. Zdrowia i podlegać prezydentowi. Ministerstwo określiło to orzeczenie jako ograniczoną korektę proceduralną. Jednocześnie Sąd Najwyższy w październiku unieważnił 70 przepisów, które między innymi przyznawały ministrowi wyłączne uprawnienia w sprawie nominacji do Rady ds. Zdrowia, kolegiów i Rady Dyscypliny Zawodowej.

Rząd zaprzeczył również twierdzeniom koalicji o systematycznej presji na krytyków reformy. Urzędnicy nazwali przeniesienie od 2024 roku około 150 lekarzy będących urzędnikami państwowymi w szpitalach ministerstwa zwykłą rotacją. Jednak 7 września Sąd Najwyższy uchylił decyzję o przeniesieniu pediatry Piprima Basaraha Yanuarso z Narodowego Szpitala dr. Cipto Mangunkusumo do szpitala Fatmawati. Ministerstwo zaskarża ten wyrok w ramach nadzwyczajnej kontroli sądowej.

Wybór szefa WHO

Sadikin jest jednym z siedmiu kandydatów ogłoszonych przez WHO 29 października. Licząca 34 członków Rada Wykonawcza organizacji ma przeprowadzić rozmowy i sporządzić krótką listę nie więcej niż trzech kandydatów podczas sesji od 25 stycznia do 2 lutego. Ostateczne powołanie dyrektora generalnego nastąpi podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju.

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