Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii (INEC) sprawdza podejrzane fotografie w wstępnym rejestrze wyborców opublikowanym na swojej stronie internetowej. Wśród nich są zdjęcia, które mogły zostać wygenerowane przez sztuczną inteligencję, informuje Premium Times Nigeria.

Według rzecznika komisji Mohammeda Haruny wątpliwe wpisy rejestracyjne zostały wykryte i oznaczone podczas fizycznego udostępnienia wstępnego rejestru w obszarach rejestracyjnych w całym kraju. Etap ten trwał od 9 do 15 października. INEC rozpoczęła przegląd wpisów i wprowadzanie korekt zgodnie z ustalonymi procedurami.

Reakcja na doniesienia w mediach społecznościowych

Komisja wydała oświadczenie po zgłoszeniach od społeczeństwa i w mediach społecznościowych dotyczących rzekomo wygenerowanych przez SI zdjęć w internetowej wersji rejestru opublikowanej 26 października. INEC zaznaczyła, że lista opublikowana w internecie jest tym samym wstępnym rejestrem, który przedstawiono podczas procedury weryfikacji, składania wniosków i sprzeciwów.

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Jednocześnie wersja internetowa nie odzwierciedla jeszcze wszystkich trwających działań związanych z oczyszczaniem danych. Komisja bada także okoliczności pojawienia się podejrzanych fotografii, w tym możliwe niedociągnięcia techniczne lub proceduralne. Odpowiednie decyzje będą podejmowane na podstawie potwierdzonych wyników weryfikacji.

Przygotowania do wyborów w 2027 roku

INEC podkreśliła, że wstępny rejestr nie jest ostateczną certyfikowaną listą wyborców. Jego publikacja ma umożliwić wyborcom i zainteresowanym stronom sprawdzenie danych, wykrycie błędów lub wątpliwych wpisów oraz przyczynienie się do ich poprawienia przed certyfikacją.

Komisja podziękowała osobom, które zwróciły uwagę na możliwe niezgodności, i oświadczyła, że weryfikacja, przegląd i oczyszczanie danych mają zostać zakończone przed certyfikacją ostatecznego rejestru 15 grudnia 2026 roku. Publikacja wstępnej listy jest częścią przygotowań Nigerii do wyborów powszechnych w 2027 roku.

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