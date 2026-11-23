Przegląd systematyczny i metaanaliza 11 badań z udziałem 56 292 dorosłych wykazały, że zakażenie wirusem opryszczki pospolitej typu 1 wiąże się z o 48% wyższymi szansami demencji lub choroby Alzheimera. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Open Forum Infectious Diseases informuje News-Medical w swoim artykule.

Dane z 11 badań

Naukowcy przeanalizowali prace opublikowane w latach 1997–2024 w ośmiu krajach. Próba obejmowała sześć badań kliniczno-kontrolnych i pięć badań kohortowych; średni wiek uczestników wynosił 66,1 roku. W większości prac ryzyko systematycznego błędu oceniono jako niskie, a w jednej jako umiarkowane.

Zakażenie określano na podstawie testów laboratoryjnych, ocen klinicznych, dokumentacji medycznej lub badania tkanki mózgowej. Demencję i chorobę Alzheimera wykrywano za pomocą ocen klinicznych, testów poznawczych, obrazowania lub analizy tkanek.

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Wyniki i ograniczenia

Oddzielnie dla choroby Alzheimera analiza wykazała o 44% wyższe szanse wśród osób z zakażeniem. W przypadku demencji ogółem obserwowano podobną tendencję, jednak nie była ona istotna statystycznie. W badaniach, w których uwzględniono status APOE — czynnika genetycznego związanego z ryzykiem choroby Alzheimera — oszacowanie wyniosło o 27% wyższe szanse, lecz wynik ten również nie był istotny statystycznie.

Autorzy podkreślają, że uzyskane dane nie dowodzą związku przyczynowo-skutkowego między wirusem a chorobami neurodegeneracyjnymi. Znaczna część uwzględnionych prac miała charakter retrospektywny, a metody wykrywania zakażenia i diagnozowania demencji różniły się. Dane o przebytym zakażeniu nie oznaczają również obecności aktywnego wirusa w mózgu. Badacze apelują o dalsze prace, aby wyjaśnić możliwą rolę wirusa oraz perspektywy leczenia przeciwwirusowego lub szczepionek profilaktycznych.

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