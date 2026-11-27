Roczna inflacja we Francji w listopadzie 2026 roku spowolniła do 2,9%. Ceny konsumpcyjne w ujęciu miesięcznym spadły o 0,7% po wzroście o 0,4% w październiku, podaje Euronews, powołując się na francuski Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych Insee.

Energia ograniczyła wzrost cen

Głównym czynnikiem spowolnienia inflacji była dynamika cen nośników energii. W ujęciu rocznym nadal drożały one znacząco, jednak tempo wzrostu spadło z 24,1% w październiku do 19,2% w listopadzie.

Insee osobno odnotował wyraźny spadek cen produktów naftowych, podczas gdy taryfy gazowe nadal rosły. Roczna inflacja w usługach również spowolniła — do 2,3% po 2,6% w październiku. Instytut wyjaśnił to gwałtownym spowolnieniem wzrostu cen usług zakwaterowania i transportu.

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Żywność drożała szybciej

Jednocześnie ceny żywności wzrosły w ujęciu rocznym o 1,3%, po 1,2% w październiku. Stało się tak przede wszystkim z powodu przyspieszenia wzrostu cen świeżych produktów — do 9,4% z 8% miesiąc wcześniej.

Wydatki francuskich gospodarstw domowych na towary ustabilizowały się w listopadzie po spadku we wrześniu i sierpniu. Wzrost konsumpcji towarów przemysłowych o 1,3% zrównoważył spadek konsumpcji energii o 2,9%, podczas gdy konsumpcja żywności niemal się nie zmieniła, spadając o 0,1%.

Insee poinformował również, że zatrudnienie najemne we Francji pozostało ogólnie stabilne: wskaźnik wyniósł 0,0%, czyli minus 12 200 miejsc pracy, po spadku o 0,1%, czyli o 26 100 miejsc pracy, w poprzednim kwartale. Jednocześnie PKB Francji w trzecim kwartale 2026 roku zmniejszył się o 0,2% po zerowej dynamice kwartał wcześniej.

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