W USA indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE), który Rezerwa Federalna wykorzystuje jako główny wskaźnik inflacji, wzrósł w październiku o 0,3% w porównaniu z wrześniem oraz o 3,8% w ujęciu rocznym. Poinformował o tym The Hill, powołując się na dane amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych.

Przyspieszenie rocznej inflacji

We wrześniu roczny wskaźnik PCE wynosił 3,6%, a w sierpniu — 3,4%. W lutym roczna inflacja według tego indeksu kształtowała się na poziomie 2,8%.

Bazowy indeks PCE, który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, również wzrósł w październiku o 0,3% w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym inflacja bazowa sięgnęła 3,3% po 3,1% we wrześniu.

Dynamika cen i decyzje Fed

Ceny żywności i napojów wzrosły w październiku o 0,4% po dwóch miesiącach bez zmian. Koszt benzyny i innych nośników energii zwiększył się o 0,8% w skali miesiąca, podczas gdy we wrześniu wzrost wyniósł 9,2%.

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Inny wskaźnik inflacji — indeks cen konsumpcyjnych — wzrósł w październiku o 0,4% w porównaniu z wrześniem. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy nie podało danych rocznych dla tego wskaźnika z powodu przedłużającego się shutdownu rządu, który objął cały październik 2025 roku.

Inflacja przekracza cel Fed wynoszący 2% już od pięciu i pół roku. We wrześniu Federalny Komitet Otwartego Rynku podniósł stopę o ćwierć punktu procentowego, a pod koniec października utrzymał ją w przedziale 3,75–4%. Kolejne posiedzenie komitetu zaplanowano na 8–9 grudnia.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams oświadczył, że inflację należy terminowo i trwale przywrócić do celu 2%.

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