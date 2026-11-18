Roczna inflacja w strefie euro przyspieszyła w październiku do 4% z 3,8% we wrześniu, osiągając najwyższy poziom od trzech lat. W październiku 2025 roku wskaźnik wynosił 2,1%, a miesięczna inflacja w strefie euro sięgnęła 0,5%, podaje Anadolu Agency, powołując się na ostateczne dane Eurostatu.

Energia stała się głównym czynnikiem

Największy wkład w roczną inflację miały ceny energii. Roczna inflacja energetyczna wzrosła w październiku do 21%, wobec 19% we wrześniu i 14,3% w sierpniu. Dodała ona 1,89 punktu procentowego do ogólnego wskaźnika, podczas gdy miesiąc wcześniej wkład ten wynosił 1,72 punktu procentowego.

Komisja Europejska w swojej jesiennej prognozie wskazała, że w październiku cena ropy Brent przekraczała 100 dolarów za baryłkę, a miejscami była wyższa niż wartości szczytowe pod koniec kwietnia. Średnia cena gazu w europejskim hubie TTF wynosiła 85 euro za megawatogodzinę, w porównaniu z około 30 euro pod koniec lutego, a miesiąc zakończył się ceną przekraczającą 100 euro.

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Komisja Europejska powiązała presję na rynkach energii z zakłóceniami przepływów energii przez Cieśninę Ormuz oraz uszkodzeniem regionalnej infrastruktury energetycznej. Według Eurostatu ceny paliw i środków smarnych dla transportu prywatnego w UE wzrosły we wrześniu o 31,4% rok do roku.

Wzrost inflacji bazowej

Usługi dodały 1,55 punktu procentowego do rocznej inflacji w strefie euro, nieenergetyczne towary przemysłowe — 0,30 punktu, a żywność, alkohol i tytoń — 0,29 punktu. Inflacja w usługach przyspieszyła do 3,3% z 3,2%, w przypadku nieenergetycznych towarów przemysłowych — do 1,2% z 1,1%, a w przypadku żywności, alkoholu i tytoniu — do 1,5% z 1,3%.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia energii, żywności, alkoholu i tytoniu, wzrosła do 2,6% z 2,5%. W całej Unii Europejskiej roczna inflacja również wzrosła do 4% z 3,8%. Najniższe wskaźniki odnotowano w Szwecji — 0,6%, w Czechach i Danii — po 2,1%, a najwyższe w Rumunii — 7%, na Litwie — 6,1% oraz w Bułgarii — 5,9%.

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