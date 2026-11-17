Roczna stopa inflacji we Włoszech wzrosła w październiku 2026 roku do 5,5% po 4,2% we wrześniu. Wskaźnik okazał się wyższy od wstępnego szacunku Narodowego Instytutu Statystyki Istat, który wynosił 5,4%. Poinformowała o tym ANSA English.

Energia i żywność

Według Istat przyspieszenie inflacji jest przede wszystkim związane ze wzrostem cen energii i żywności. Roczny wzrost cen regulowanych towarów energetycznych przyspieszył z 25,8% do 61,6%, a nieregulowanych — z 22,5% do 29,8%.

Ceny nieprzetworzonych produktów spożywczych wzrosły o 7,5% w ujęciu rocznym po wzroście o 5,5% we wrześniu. Jednocześnie inflacja w usługach transportowych przyspieszyła z 1,6% do 3,2%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dynamika miesięczna

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 1% w porównaniu z wrześniem. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia nośników energii i nieprzetworzonych produktów spożywczych, wyniosła 2% wobec 1,6% miesiąc wcześniej.

Inflacja z wyłączeniem nośników energii przyspieszyła z 2% do 2,5%. Indeks cen żywności, artykułów gospodarstwa domowego i środków higieny osobistej, który Istat nazywa „koszykiem zakupowym”, wzrósł o 2,3% po 1,5% we wrześniu.

Czytaj nas na