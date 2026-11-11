W Niemczech roczna inflacja spadła w październiku do 2,8%, wobec 3,3% we wrześniu. Na dynamikę cen prawdopodobnie wpłynęło ponowne wprowadzenie od początku października rabatu na paliwo, informuje Tagesschau, powołując się na wstępne dane Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec.

Prezeska urzędu Ruth Brand oświadczyła, że głównym czynnikiem wysokiej inflacji pozostawała dynamika cen energii. Jednocześnie rabat na paliwo mógł nieco ograniczyć tempo wzrostu cen.

Energia pozostaje głównym czynnikiem

Ceny energii w październiku były o 12,2% wyższe niż rok wcześniej, po wzroście o 14,9% we wrześniu. Był to największy wzrost od ponad trzech i pół roku. Paliwo podrożało o 28,9% rok do roku, a ceny oleju opałowego wzrosły o 84,5%.

W materiale jako przyczyny wzrostu wskazano wojnę w Iranie oraz trudności z dostawami ropy naftowej, gazu ziemnego i innych ważnych towarów. Ekonomistka instytutu IMK Silke Tober przypuściła, że znaczny spadek cen ropy po wyborach do Kongresu USA może dodatkowo osłabić inflację w listopadzie. Jednocześnie zaznaczyła, że z powodu ograniczonych mocy rafinerii ceny oleju napędowego prawie nie spadają, a hurtowe ceny gazu pozostają wysokie.

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Ceny żywności rosną nierównomiernie

Ogółem żywność podrożała rok do roku jedynie o 0,4%. Jednak jaja podrożały o 15,4%, świeże warzywa o 11,5%, a ryby, produkty rybne i owoce morza o 4,5%.

Jednocześnie masło potaniało o 18,9%, produkty mleczne o 4,7%, a świeże owoce o 2,8%. Inflacja bazowa, z wyłączeniem energii i żywności, spadła z 2,4% we wrześniu do 2,1% w październiku. Usługi podrożały o 2,5%, po wzroście o 2,7% miesiąc wcześniej.

Rabat na paliwo będzie obowiązywał do końca roku i może obniżyć cenę litra paliwa o kwotę do 17 centów. Wielu ekonomistów oczekuje także, że Europejski Bank Centralny podniesie w grudniu główną stopę procentową z obecnych 2,50% do 2,75%.

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