W Arabii Saudyjskiej roczna inflacja spowolniła w październiku do 1,7% po 1,9% we wrześniu. Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu miesięcznym o 0,1%, wynika z danych Generalnego Urzędu Statystyki królestwa, o których informuje Asharq Al-Awsat.

Mieszkania pozostają głównym czynnikiem

Największy wkład w roczną inflację miała kategoria mieszkań, zaopatrzenia w wodę, energii elektrycznej, gazu i innych paliw: ceny w niej wzrosły o 3,5%. W takim samym tempie podrożał faktyczny czynsz za mieszkania. W ujęciu miesięcznym ceny w tej kategorii wzrosły o 0,2%, w tym faktyczne czynsze zwiększyły się o 0,4%.

Ceny usług ubezpieczeniowych i finansowych wzrosły w ciągu roku o 3,5%, w tym usługi ubezpieczeniowe podrożały o 6,5%. Koszt towarów i usług w kategorii rekreacji, sportu i kultury zwiększył się o 2,7%, a wycieczki pakietowe podrożały o 4,6%.

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Żywność i transport

Żywność i napoje były w październiku o 1,1% droższe niż rok wcześniej, podczas gdy we wrześniu wskaźnik wynosił 1,4%. Ceny w kategorii transportu wzrosły o 2,3%, co wiąże się ze wzrostem kosztów przewozów pasażerskich o 9,5%. Ceny w restauracjach i obiektach zakwaterowania wzrosły o 1,8%, a usługi edukacyjne — o 1,3%.

Jednocześnie meble, wyposażenie gospodarstw domowych i bieżące utrzymanie gospodarstw domowych potaniały o 0,5%, a odzież i obuwie — o 0,2%. W kategorii towarów i usług pielęgnacji osobistej, ochrony socjalnej oraz innych towarów i usług odnotowano spadek o 0,6%.

Doradca finansowy Hussein Al-Attas powiązał umiarkowaną inflację ze stabilną polityką pieniężną, powiązaniem riala saudyjskiego z dolarem amerykańskim, dywersyfikacją importu i efektywnością łańcuchów dostaw. Za możliwe ryzyka uznał także wzrost kosztów transportu morskiego i ubezpieczeń. Analityk ekonomiczny Ahmed Al-Shehri zauważył, że mimo spowolnienia ogólnego wskaźnika wydatki na mieszkania i czynsze nadal obciążają budżety gospodarstw domowych.

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