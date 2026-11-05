W strefie euro roczna inflacja cen producentów przemysłowych przyspieszyła we wrześniu do 11,1%, co jest najwyższym poziomem od lutego 2023 roku. Wzrost cen był w dużej mierze napędzany przez sektor energetyczny, informuje Anadolu Agency, powołując się na dane Eurostatu.

Wynik wyższy od oczekiwań

Wskaźnik przekroczył rynkowe oczekiwania na poziomie 10,9%. W sierpniu roczny wzrost cen producentów w strefie euro wyniósł 8,3%. W ujęciu miesięcznym ceny przemysłowe wzrosły we wrześniu o 2,5%, po wzroście o 2% w sierpniu.

Ceny producentów energii wzrosły o 30,8% w ujęciu rocznym i o 7,8% w skali miesiąca. W sierpniu roczny wzrost w tym sektorze wyniósł 21%. Bez uwzględnienia energii ceny przemysłowe w strefie euro wzrosły o 3,5%, wobec 3,4% miesiąc wcześniej.

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Dynamika w krajach UE

W całej Unii Europejskiej ceny producentów przemysłowych wzrosły o 10,9% w ujęciu rocznym i o 2,6% w ujęciu miesięcznym. Największe roczne wzrosty odnotowano w Bułgarii — 22,9%, Irlandii — 19,9% oraz na Litwie — 19%. Luksemburg był jedynym krajem ze spadkiem cen producentów, o 8,1% w ujęciu rocznym.

Najbardziej zauważalny miesięczny wzrost odnotowano w Bułgarii — 4,6%, następnie na Litwie — 4,2%, a także w Grecji i Hiszpanii — po 3,9%. W Luksemburgu i na Malcie ceny w ciągu miesiąca się nie zmieniły.

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