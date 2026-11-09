Infuzja żelaza poprawiła tolerancję wysiłku w HFpEF — News-Medical

Jednorazowa dożylna infuzja żelaza poprawiła tolerancję wysiłku fizycznego u osób z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) i niedoborem żelaza. Taki wynik przyniosło randomizowane badanie IRON-MET HFpEF, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 65 pacjentów z objawową HFpEF i niedoborem żelaza. Mediana ich wieku wynosiła 68 lat, a 72% uczestników stanowiły kobiety. Do grupy leczonej włączono 44 osoby: otrzymały one jedną dożylną dawkę 1000 mg derizomaltazy żelazowej. Kolejnych 21 uczestników otrzymało placebo.

Przed infuzją oraz 12 tygodni po niej wszyscy uczestnicy przeszli sercowo-płucne testy wysiłkowe. Autorzy zaznaczają, że niedobór żelaza występuje u ponad połowy pacjentów z HFpEF. Żelazo podawano dożylnie, ponieważ wcześniejsze badania w innych postaciach niewydolności serca nie wykazały korzyści z doustnego przyjmowania preparatów żelaza, prawdopodobnie z powodu niskiego wchłaniania w przewodzie pokarmowym.

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Wyniki po 12 tygodniach

Szczytowe zużycie tlenu, czyli VO₂, będące wskaźnikiem wydolności krążeniowo-oddechowej, wzrosło w grupie infuzji o około 10%. W grupie placebo wskaźnik ten nie zmienił się. U pacjentów, którzy otrzymali żelazo, poprawiły się również wcześniej określone drugorzędowe punkty końcowe: dystans w sześciominutowym teście marszu, VO₂ na progu beztlenowym oraz klasa czynnościowa według klasyfikacji New York Heart Association.

Uczestnicy, którzy otrzymywali lek, mieli lepsze wskaźniki dostępności żelaza we krwi. Jednocześnie zgłaszane przez pacjentów oceny stanu zdrowia w kompleksowym kwestionariuszu nie różniły się istotnie między grupami. Nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z podaniem żelaza.

Ograniczenia badania

Wyniki przedstawiono podczas Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2026 roku i jednocześnie opublikowano w czasopiśmie Circulation. Badacze podkreślili, że próba była niewielka i składała się głównie z białych pacjentów, a obserwacja trwała tylko 12 tygodni. Dalsze badania powinny sprawdzić czas trwania efektu oraz wyniki w różnych grupach pacjentów.

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