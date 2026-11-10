Zagraniczni inwestorzy ulokowali 747,2 mln dolarów w pakistańskich papierach wartościowych emitowanych przez państwo od lipca do października roku fiskalnego 2026–27. Z tej kwoty 509,2 mln dolarów przypadło na Pakistan Investment Bonds, a kolejne 238 mln dolarów na bony skarbowe. Wynika to z danych Państwowego Banku Pakistanu, na które powołuje się Dawn.

Największe inwestycje w obligacje skarbowe

Wolumen Pakistan Investment Bonds zakupionych przez zagranicznych inwestorów od lipca do października był najwyższy dla tego okresu. Tylko w październiku do tych papierów napłynęło około 251 mln dolarów.

Największym inwestorem w Pakistan Investment Bonds były Zjednoczone Emiraty Arabskie, które zainwestowały 395,7 mln dolarów. Drugie miejsce zajął Bahrajn z kwotą 80 mln dolarów. Bahrajn zainwestował także 72 mln dolarów w bony skarbowe.

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Rentowność bonów skarbowych

Największym inwestorem w bony skarbowe była Wielka Brytania, która przeznaczyła 80 mln dolarów na ich zakup. Jednocześnie napływ zagranicznego kapitału na pakistański rynek akcji był niższy i wyniósł 124,4 mln dolarów w ciągu czterech miesięcy. Łączna wartość zagranicznych napływów do papierów skarbowych i akcji wyniosła 872 mln dolarów.

26 października Państwowy Bank Pakistanu podniósł stopę referencyjną o 50 punktów bazowych, do 12%. Następnie rentowność referencyjnego sześciomiesięcznego bonu skarbowego osiągnęła 12,54%. Publikacja zauważa, że stabilność kursu walutowego utrzymująca się przez ponad rok również jest uznawana za jeden z czynników zainteresowania takimi inwestycjami.

Eksperci finansowi cytowani przez publikację uważają, że wysokie stawki papierów skarbowych pobudzają inwestycje także w kraju. Ich zdaniem może to ograniczać możliwości prywatnego sektora w zakresie pozyskiwania kosztownego finansowania za pośrednictwem systemu bankowego.

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