Japońska spółka naftowo-gazowa Inpex zamierza utrzymać obecność na Bliskim Wschodzie mimo zakłóceń w żegludze przez Cieśninę Ormuz, które skomplikowały jej operacje morskie w Abu Zabi w ZEA. Jednocześnie wydobycie spółki na lądzie w emiracie trwa bez przerw, informuje The National.

Dyrektor zarządzający działalnością Inpex w Abu Zabi Masato Kamiya oświadczył, że Bliski Wschód pozostaje kluczowym regionem dla spółki. Zaznaczył również, że Inpex dąży do współpracy z partnerami w celu zwiększenia wydobycia, lecz możliwość zwiększenia dostaw ropy z Abu Zabi do Japonii będzie zależeć od sytuacji rynkowej.

Zależność Japonii od ropy z Bliskiego Wschodu

W 2025 roku Japonia otrzymywała z Bliskiego Wschodu około 94% importowanej ropy naftowej. Po zakłóceniu żeglugi przez Cieśninę Ormuz import ropy przez kraj w kwietniu spadł do około 850 tys. baryłek dziennie — niemal o dwie trzecie w porównaniu z poprzednim rokiem i do najniższego poziomu od początku prowadzenia statystyk w 1979 roku.

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W marcu Japonia rozpoczęła uwalnianie 80 mln baryłek z rezerw państwowych — największe w historii kraju. Japońskie rafinerie również zaczęły poszukiwać alternatywnych dostawców i tras transportu. We wrześniu ZEA zapewniły 48,5% japońskiego importu ropy naftowej, a USA — 27,5%; łączny udział Bliskiego Wschodu wynosił 68,4%.

Aktywa Inpex w Abu Zabi

Inpex działa w Abu Zabi od ponad pół wieku i wydobywa ropę na szelfie emiratu od 1973 roku. Spółka posiada 12% udziałów w złożu Upper Zakum oraz 10% w Lower Zakum; koncesja obowiązuje do 2058 roku. Oprócz aktywów naftowych Inpex rozszerza udział w sektorze gazowym emiratu.

Spółka zachowuje 40% udziałów w lądowym bloku Onshore Block 4, gdzie w 2021 roku odkryła ropę, kondensat i gaz. Operatorem projektu została Adnoc. Inpex nabyła również 5% udziałów w koncesji gazowej Bab Gas Cap wraz z BP i TotalEnergies. Oczekuje się, że projekt będzie mógł wydobywać do 1,5 mld stóp sześciennych gazu dziennie.

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