Film dokumentalny Inside Gaza, poświęcony pracy dziennikarzy agencji AFP w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, otrzymał nagrodę za najlepszy film dokumentalny na festiwalu filmowym Cinemania w Montrealu w Kanadzie. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Historie dziennikarzy AFP

Trwający 72 minuty film opowiada o codziennym życiu czworga dziennikarzy AFP, którzy relacjonowali wydarzenia na terytorium, do którego międzynarodowe media mają w dużej mierze ograniczony dostęp. Reżyserką filmu była Hélène Lam Trong.

Film zmontowano z materiałów przygotowanych przez zespół AFP bezpośrednio w Strefie Gazy, a także z wywiadów nagranych po opuszczeniu przez dziennikarzy tego terytorium.

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Nagrodę odebrał szef biura AFP

Nagrodę w Montrealu odebrał szef biura AFP w Gazie Adel Zaanoun, jeden z czworga bohaterów filmu. Zadedykował wyróżnienie dziennikarzom, którzy zginęli podczas wojny w Gazie, a także reporterom, którzy nadal pracują na miejscu w warunkach niedoboru żywności, wody i dostępu do internetu.

Zaanoun wezwał również do wspierania dziennikarzy i wolności mediów w Gazie oraz w innych częściach świata. Jak zauważa publikacja, Inside Gaza zdobył już kilka międzynarodowych nagród i może ubiegać się o Oscara.

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