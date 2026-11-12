Inspektorat Policji Jego Królewskiej Mości ostrzegł, że wykorzystywanie wyników retrospektywnego rozpoznawania twarzy jako dowodów może prowadzić do bezprawnych aresztowań niewinnych osób, w szczególności przedstawicieli mniejszości etnicznych. Informuje o tym The Guardian, powołując się na raport inspektorów.

Wynik wyszukiwania nie jest dowodem

Kontrola dotyczyła wyłącznie retrospektywnego rozpoznawania twarzy. Inspektorzy ustalili, że niektórzy śledczy nie byli świadomi, iż wynik systemu stanowi informację operacyjną, a nie dowód, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań przymusowych konieczne są dodatkowe kontrole.

W raporcie wskazano, że w niektórych przypadkach funkcjonariusze policji nadmiernie polegali na potencjalnych dopasowaniach, nie przeprowadzając wystarczających kontroli. Prowadziło to do niewłaściwych działań śledczych i stwarzało ryzyko błędnej identyfikacji lub aresztowania osoby.

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Stronniczość algorytmów i przechowywanie danych

Inspektorzy wykryli również problemy ze stronniczością algorytmu: częściej błędnie wskazywał on przedstawicieli mniejszości etnicznych jako podejrzanych. Wiarygodność wyników pogarszało także przesyłanie obrazów niskiej jakości — niewyraźnych fotografii lub kadrów, na których znajdowało się kilka twarzy.

W raporcie osobno wspomniano, że niektóre policyjne zdjęcia ewidencyjne, które powinny zostać usunięte, w rzeczywistości były przechowywane. Zdaniem inspektorów ustawodawstwo nie nadąża za rozwojem technologii rozpoznawania twarzy, a kompleksowe ramy prawne dotyczące ich stosowania nie istnieją. Utrudnia to określenie podstaw prawnych korzystania z tej technologii oraz niezbędnych gwarancji ochrony obywateli.

Inspektorka Policji Jego Królewskiej Mości Catherine Stone oświadczyła, że aby zachować zaufanie społeczne, policja musi wykazać istnienie odpowiednich zabezpieczeń, kontrolę ryzyk związanych ze stronniczością i przechowywaniem danych, a także zachować ludzki nadzór nad decyzjami.

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