Naukowcy z Instytutu Salka opracowali metodę Superb-seq, która pozwala na poziomie pojedynczych komórek jednocześnie określać celowe i niecelowe zmiany DNA wprowadzone przez system CRISPR, a także zmiany aktywności genów. Jak informuje News-Medical, praca została opublikowana w czasopiśmie Nature Methods 16 listopada 2026 roku.

Co określa Superb-seq

CRISPR/Cas9 jest wykorzystywany do edycji genomu: białko Cas9 przecina DNA w określonym miejscu, kierując się RNA przewodnikiem. System może jednak wprowadzać zmiany również w regionach genomu, które nie były zamierzonym celem. Istniejące metody mogą wskazywać lokalizację takich niecelowych edycji, lecz nie pozwalają ustalić, w których dokładnie pojedynczych komórkach wystąpiły i jak wpłynęły na ich zachowanie.

Superb-seq łączy edycję Cas9, krótką sekwencję DNA do rejestrowania edycji oraz sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek. Umożliwia to powiązanie konkretnych zmian genomu ze zmianami ekspresji genów w tej samej komórce. Autorzy zaznaczają, że niecelowe zmiany mogą potencjalnie dotyczyć genów ważnych dla ochrony komórek przed rakiem lub innymi niezdrowymi stanami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki testowania metody

Zespół przetestował Superb-seq na 34 tysiącach komórek z trzech linii komórkowych. W jednej grupie 10 tysięcy hodowanych laboratoryjnie ludzkich komórek białaczki metoda wykryła 43 miejsca edycji, z których 36 było niecelowych, a także 5761 zedytowanych komórek.

Według badaczy metoda wykrywała również zmiany ekspresji genów wywołane edycją genomu, których nie rejestrują istniejące podejścia. Superb-seq porównuje się z Perturb-seq: ta wcześniejsza metoda odczytuje aktywność genów i RNA przewodniki, ale nie określa bezpośrednio zmian DNA, które powstały po edycji.

Możliwe zastosowanie

Autorzy pracy postrzegają Superb-seq jako narzędzie do badań podstawowych, opracowywania leków, medycyny spersonalizowanej oraz tworzenia danych dla modeli uczenia maszynowego. Wskazują, że różnice między genomami ludzi mogą powodować różne niecelowe zmiany, dlatego taka analiza może pomóc oceniać bezpieczeństwo terapii opartych na edycji genomu na wczesnych etapach rozwoju.

Czytaj nas na