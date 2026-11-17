Suwerenny fundusz Mubadala Investment Company z Abu Zabi oraz amerykańska firma inwestycyjna Centerbridge Partners uzgodniły przejęcie brytyjskiej spółki zarządzającej majątkiem Canaccord Wealth w transakcji gotówkowej. Wartość przedsiębiorstwa oszacowano na około 1,17 mld funtów szterlingów, czyli 1,54 mld dolarów.

The National informuje o tym. Transakcja obejmuje działalność Canaccord Genuity w zakresie zarządzania majątkiem klientów prywatnych w Wielkiej Brytanii i na Terytoriach Koronnych.

Aktywa i warunki transakcji

Canaccord Wealth świadczy klientom prywatnym usługi zarządzania inwestycjami i planowania finansowego. Na dzień 30 czerwca wartość aktywów spółki w zarządzaniu i administrowaniu wynosiła 43,4 mld funtów szterlingów.

Zakończenie transakcji jest oczekiwane w pierwszej połowie 2027 roku po spełnieniu warunków zamknięcia oraz uzyskaniu zgód regulacyjnych. Następnie Mubadala i Centerbridge będą wspólnie posiadać Canaccord Wealth, a obecny zespół zarządzający zachowa znaczący udział w przedsiębiorstwie.

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Plany inwestorów

Mubadala oświadczyła, że widzi możliwości na rynku, na którym wzrost zamożności i złożoność kwestii finansowych zwiększają popyt na profesjonalne porady. Centerbridge zaznaczył, że brytyjski sektor zarządzania majątkiem wspiera popyt na wysokiej jakości, spersonalizowane doradztwo finansowe.

W ciągu ostatniej dekady aktywa Canaccord Wealth w zarządzaniu oraz jej przychody niemal się potroiły. Według oświadczenia spółek inwestycja Mubadala i Centerbridge ma wesprzeć kolejny etap jej rozwoju.

Mubadala inwestuje w imieniu rządu Abu Zabi i rozszerza międzynarodowy portfel w sektorach energii odnawialnej, mobilności, zaawansowanych technologii, sztucznej inteligencji i nauk o życiu. W ubiegłym roku aktywa funduszu wzrosły o 17% do 385 mld dolarów.

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