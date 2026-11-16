Inwestycje w Chinach spadły o 8,1% w ciągu dziesięciu miesięcy — CNBC

W październiku w Chinach spowolniły sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, a spadek inwestycji pogłębił się. Według CNBC wszystkie trzy kluczowe wskaźniki okazały się gorsze od oczekiwań ekonomistów.

Konsumpcja i produkcja spowolniły

Sprzedaż detaliczna, która jest wskaźnikiem aktywności konsumenckiej, wzrosła w październiku o 0,4% w ujęciu rok do roku. Analitycy oczekiwali wzrostu o 0,8%. We wrześniu wskaźnik ten wyniósł 1,1% — był to najwyższy poziom od sześciu miesięcy.

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 4,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To mniej niż prognozowane przez analityków 5,3% i mniej niż wrześniowe 5,5%, które było maksimum od pięciu miesięcy.

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Pogłębienie spadku inwestycji

W pierwszych dziesięciu miesiącach roku inwestycje w środki trwałe, w tym w nieruchomości i infrastrukturę, spadły o 8,1%. Analitycy prognozowali spadek o 7%. CNBC zauważa, że taki spadek jest bezprecedensowy poza okresem pandemii COVID-19.

Słabe wskaźniki gospodarcze odbiły się również na rynku pracy. Ogólna stopa bezrobocia w październiku nieznacznie spadła do 5,1%. Jednocześnie bezrobocie wśród młodzieży w wieku od 16 do 24 lat, z wyłączeniem studentów, wyniosło we wrześniu 18% i utrzymywało się w pobliżu najwyższego poziomu w roku.

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