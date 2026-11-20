Firma inwestycyjna ARK Invest w dniu debiutu Anthropic na giełdzie Nasdaq kupiła około 935 tys. akcji twórcy sztucznej inteligencji za pośrednictwem sześciu funduszy giełdowych. Na koniec pierwszej sesji handlowej pakiet ten wyceniano na ponad 90 mln dolarów, informuje CoinDesk.

Zakupy za pośrednictwem sześciu funduszy

Najwięcej akcji kupił fundusz ARK Innovation ETF — 556 777 papierów. Dane o transakcjach ARK Invest podał w aktualizacji dotyczącej handlu przesłanej e-mailem.

Anthropic, twórca modelu Claude, uplasował 980 mln akcji po 83 dolary za sztukę i pozyskał 81,3 mld dolarów. CoinDesk nazywa to największą pierwszą ofertą publiczną akcji w historii.

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Dynamika akcji po debiucie

Notowania akcji Anthropic rozpoczęły się na poziomie 111,50 dolara. Na koniec sesji papiery kosztowały 97,17 dolara — o 13% mniej niż cena otwarcia i o 16% mniej niż maksimum w ciągu dnia. W ciągu dnia zawarto transakcje na niemal 850 mln akcji spółki.

Tego samego dnia ARK Invest sprzedał około 33 430 akcji producenta chipów Nvidia, których wartość na zamknięciu szacowano na 4,9 mln dolarów. Pomimo nowego zakupu Anthropic nie znalazł się wśród dziesięciu największych pozycji w portfelach ARK Invest.

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