Miliarder i inwestor funduszy hedgingowych Bill Ackman wezwał do utworzenia kolejnego rządu Izraela bez ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira i ministra finansów Becalela Smotricza. Stwierdził, że wypowiedzi i działania obu polityków wyrządziły znaczną szkodę międzynarodowej reputacji kraju, poinformował The Hill.

Argumenty Ackmana

Ackman, którego gazeta nazywa znanym zwolennikiem Izraela, opublikował swoje stanowisko w serwisie społecznościowym X. Według niego światowe media często przedstawiają wypowiedzi Ben-Gwira i Smotricza jako odzwierciedlające poglądy wszystkich Izraelczyków.

Zdaniem inwestora rząd bez tych dwóch polityków mógłby zasygnalizować światu nowy etap dla Izraela. Według jego oceny dałoby to krajowi możliwość odzyskania utraconego autorytetu, wzmocnienia perspektyw rozszerzenia Porozumień Abrahamowych oraz poprawy relacji z demokratami, republikanami i Amerykanami ogółem.

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Wybory 27 października

Ackman nie poparł żadnego kandydata na stanowisko premiera, podkreślając, że wyboru powinni dokonać obywatele Izraela. Jego oświadczenie padło dwa dni przed wyborami 27 października, w których premier Binjamin Netanjahu ubiega się o kolejną kadencję.

Wśród rywali Netanjahu The Hill wymienia byłego dowódcę wojskowego Gadiego Eisenkota, który stoi na czele centrowej partii Yashar. Jak podaje gazeta, ostatnie sondaże wskazywały na niewielką przewagę partii Eisenkota nad Likudem, jednak żadna ze stron nie miała wyraźnej drogi do zdobycia 61 mandatów potrzebnych do utworzenia rządu w 120-osobowym parlamencie.

Ben-Gwir stoi na czele ultranacjonalistycznej partii Otzma Jehudit, a Smotricz — partii Religijny Syjonizm. Obaj politycy, według The Hill, spotkali się z międzynarodową krytyką za swoje ekstremistyczne poglądy dotyczące Palestyńczyków i izraelskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu.

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