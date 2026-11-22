W Stanach Zjednoczonych następny szef Nvidii zmierzy się z zaostrzoną kontrolą międzynarodowej działalności spółki, ograniczeniami dostępu Chin do zaawansowanych amerykańskich chipów oraz pytaniami o finansowanie infrastruktury sztucznej inteligencji. Taką ocenę w komentarzu dla Fortune przedstawił Bill Birmingham, dyrektor zarządzający REX Financial. REX Financial jest spółką matką REX Shares, która zarządza aktywami o wartości 8,5 mld dolarów.

Zdaniem Birminghama kluczowym problemem dla Nvidii będzie nie tyle zmiana kierownictwa, ile dostęp chińskich firm do amerykańskich chipów. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła zasadę mającą zamknąć możliwość zdalnego dostępu do zaawansowanych chipów i serwerów AI za pośrednictwem centrów danych za granicą. Trump oświadczył również, że chce nie dopuścić do budowy przez amerykańskie firmy centrów danych w innych krajach.

Kontrole dotyczące Chin

Według publikacji biuro prokuratora generalnego Kalifornii wysłało do Nvidii wezwanie w ramach kontroli. Ustalane jest, czy spółka lub jej były dyrektor generalny Jensen Huang mogli pomóc Chinom w uzyskaniu zaawansowanych chipów lub poufnych informacji, a także czy nie wprowadzali inwestorów w błąd co do związanych z tym ryzyk.

Według New York Post, na który powołuje się Fortune, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również sprawdza, czy Nvidia nie wprowadzała inwestorów w błąd w swoich publicznych ujawnieniach. Huang i główny radca prawny Nvidii Tim Teter zgodzili się wystąpić przed trzema komisjami Izby Reprezentantów USA w sprawie możliwej roli spółki w dostępie chińskich podmiotów do zaawansowanych amerykańskich chipów.

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Zależność od inwestycji w centra danych

Mimo presji Nvidia podała, że jej przychody w trzecim kwartale 2026 roku wyniosły 115,8 mld dolarów, o 103% więcej niż rok wcześniej. Przychody działu centrów danych wyniosły 107,6 mld dolarów, czyli około 93% całkowitej kwoty.

Birmingham uważa, że inwestorzy będą coraz częściej oceniać nie bieżące wyniki finansowe, lecz przyszły popyt, zdolność Nvidii do utrzymania siły cenowej oraz odporność cyklu inwestycji w AI. Zwrócił uwagę na zależność sprzedaży chipów od możliwości finansowania kosztownych centrów danych przez dużych operatorów chmurowych i mniejszych dostawców usług chmurowych.

W sierpniu Nvidia deklarowała zamiar zmobilizowania ponad 500 mld dolarów kapitału zewnętrznego poprzez partnerstwa z BlackRock, Goldman Sachs, KKR i innymi instytucjami finansowymi na rozwój infrastruktury AI. W raporcie kwartalnym spółka doprecyzowała, że te mechanizmy finansowania pozostają wstępnymi ustaleniami i mogą nie zakończyć się ostatecznymi umowami.

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