W USA trzech dużych inwestorów, którzy planują wziąć udział w pierwszej ofercie publicznej Anthropic, uważa, że oczekiwana wycena twórcy chatbota Claude powinna zostać obniżona. Rozważana jest również możliwość odłożenia IPO z powodu wyprzedaży akcji technologicznych — informuje Jerusalem Post, powołując się na The Wall Street Journal.

Anthropic przygotowywał się do wejścia na giełdę w tygodniu rozpoczynającym się 16 listopada, przed Świętem Dziękczynienia w USA. Spółka mogła pozyskać do 100 mld dolarów, co potencjalnie uczyniłoby tę ofertę największym IPO w historii. Ostateczna wycena, kwota pozyskanych środków i data debiutu giełdowego nie zostały jednak jeszcze ustalone.

Możliwe obniżenie wyceny

Według WSJ jeden z inwestorów zasugerował, że Anthropic może zostać wyceniony bliżej 1 bln dolarów. To około jedną trzecią mniej niż wcześniej oczekiwana wycena na poziomie 1,5 bln dolarów.

Inny potencjalny inwestor oświadczył, że spółka mogłaby zmniejszyć kwotę pozyskiwanych środków ze 100 mld dolarów do około 80 mld dolarów. Według jego oceny po takiej ofercie Anthropic mógłby mieć w bilansie ponad 200 mld dolarów. Kolejny rozmówca WSJ nie wykluczył przesunięcia IPO do czasu poprawy sytuacji rynkowej.

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Spadek na rynku technologicznym

Presja na wyceny spółek AI nasiliła się po wyprzedaży akcji sektora technologicznego. W czwartek spółki z indeksu Nasdaq Composite łącznie straciły około 2,5 bln dolarów kapitalizacji rynkowej, ponieważ inwestorzy odchodzili od inwestycji w aktywa związane ze sztuczną inteligencją.

Jednocześnie wyniki finansowe Anthropic pozostają istotne dla potencjalnych uczestników IPO. Według źródła WSJ pod koniec października roczny wskaźnik przychodów spółki przekroczył 80 mld dolarów. Anthropic wcześniej informował o szybkim wzroście przychodów, między innymi dzięki narzędziu programistycznemu Claude Code oraz rozszerzeniu wykorzystania jego produktów przez klientów korporacyjnych.

Według WSJ na dzień 30 września spółka posiadała około 146,6 mld dolarów w gotówce, ale jednocześnie ponosi znaczne wydatki na infrastrukturę obliczeniową, rozwój modeli i konkurencję z innymi czołowymi spółkami AI. Kierownictwo Anthropic i doradcy finansowi mają w najbliższych dniach ocenić dalsze warianty działania.

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