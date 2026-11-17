W listopadzie inwestorzy ograniczyli w ciągu jednego miesiąca zaangażowanie w akcje technologiczne najmocniej od czerwca 2006 roku. Powodem były oczekiwania wolniejszego wzrostu nakładów kapitałowych firm, wynika z comiesięcznej ankiety Bank of America wśród zarządzających funduszami, o której informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Oczekiwania dotyczące wydatków na AI

Wskaźnik netto przeważenia akcji technologicznych w portfelach inwestorów spadł do 12% z 37% miesiąc wcześniej. Analitycy Bank of America zaznaczyli, że głównym sygnałem z ankiety są oczekiwania pauzy lub spowolnienia nakładów kapitałowych na sztuczną inteligencję.

Rekordowe 38% respondentów uważa, że firmy inwestują nadmiernie. Kolejne 52% oczekuje, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy jeden z hiperskalerów AI ogłosi ograniczenie nakładów kapitałowych.

Obawy przed możliwym spowolnieniem wydatków na centra danych po wyborach połówkowych w USA przyczyniły się do spadku akcji technologicznych w ostatnich tygodniach. Indeks Nasdaq stracił w październiku ponad 5%, a od początku roku spadł o kolejne 3%.

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Ryzyka dla rynków

Uczestnicy ankiety wskazali możliwą bańkę w sektorze AI jako największe ryzyko dla rynków. Na drugim miejscu znalazło się możliwe zdarzenie kredytowe u jednego z hiperskalerów AI. Jednocześnie, według badania, osłabły obawy dotyczące inflacji i nieuporządkowanego wzrostu rentowności obligacji.

Inwestorzy zwiększyli także inwestycje w obligacje: ich niedoważenie w tej klasie aktywów było najmniejsze od listopada 2025 roku. Jedynie 3% ankietowanych prognozuje recesję w światowej gospodarce, a poziom gotówki w ich portfelach spadł do minimum z trzech miesięcy.

Na 2027 rok 36% inwestorów oczekuje najlepszych wyników akcji spoza USA, 24% — akcji amerykańskich, a 17% — złota. Jen japoński został uznany za najbardziej perspektywiczną walutę przez 42% uczestników. Bank of America przeprowadził ankietę wśród 169 inwestorów zarządzających aktywami o wartości 461 mld dolarów.

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