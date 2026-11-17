W Japonii krajowi i zagraniczni inwestorzy zwiększają pozycje w obligacjach skarbowych, ponieważ gwałtowny wzrost rentowności może zbliżać się do szczytu. Poinformował o tym SMBC Nikko Securities, jak podaje The Japan Times.

Szef rynków finansowych SMBC Nikko Keita Matsumoto nazwał sytuację możliwym „ważnym punktem zwrotnym”. Jak powiedział, ryzyko inflacyjne i niepewność dotycząca polityki pieniężnej nadal powodują wahania, jednak inwestorzy dostosowują portfele, przygotowując się na potencjalny spadek rentowności po kilku miesiącach zakładów na ich dalszy wzrost.

Popyt na aktywa bezpiecznej przystani

W ciągu ostatniego miesiąca japońskie obligacje skarbowe podrożały: wieloletnie maksima rentowności przyciągnęły uwagę zarządzających funduszami, a globalna wyprzedaż akcji z powodu obaw związanych ze sztuczną inteligencją zwiększyła popyt na aktywa bezpiecznej przystani. Zagraniczni inwestorzy byli nabywcami netto japońskiego długu publicznego przez sześć kolejnych tygodni do 6 listopada, co stanowi najdłuższą taką serię od marca 2020 roku.

Matsumoto powiązał zmianę pozycji na rynkach akcji i obligacji również z obawami o trwałość wydatków na sztuczną inteligencję oraz finansowanie niezbędne dla takich inwestycji.

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Aktywność banków i oczekiwania dotyczące stóp

Do głównych japońskich nabywców obligacji skarbowych należą banki, które stopniowo zwiększają inwestycje w papiery o terminie zapadalności od pięciu do dziesięciu lat. Dane za ubiegły miesiąc pokazały również, że zakupy netto japońskich obligacji rządowych przez krajowych inwestorów w pierwszej połowie roku fiskalnego osiągnęły maksimum od 17 lat. Część analityków tłumaczyła to równoważeniem portfeli funduszy emerytalnych.

Jednocześnie oczekiwania dalszych podwyżek stóp przez Bank Japonii oraz obawy związane z możliwym rozszerzeniem wydatków budżetowych powstrzymują część inwestorów. Najnowszy przegląd opinii Banku Japonii wskazuje, że wielu członków zarządu uważa rychłą podwyżkę stóp za konieczną. Swapy overnight index wyceniają prawdopodobieństwo podwyżki stopy do grudnia na ponad 80%.

W segmencie obligacji ultradługoterminowych kluczowymi nabywcami pozostają zagraniczni inwestorzy. Matsumoto zauważył, że dołączają do nich nie tylko fundusze hedgingowe, lecz także zagraniczni zarządzający aktywami o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

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