Saudyjsko-pakistańska Wspólna Rada Biznesowa uruchomiła fundusz private equity, aby pogłębić dwustronny handel i inwestycje sektora prywatnego. Rada została utworzona przez rządy obu krajów, informuje Dawn.

Podział inwestycji

Początkową wartość funduszu określono na kilkaset milionów. Planowane jest jego rozszerzanie w zależności od możliwości w różnych sektorach. Trzy czwarte środków ma zostać zainwestowane w Pakistanie, a reszta — w projekty w Arabii Saudyjskiej.

Kierunki współpracy

W sierpniu tego roku przewodniczący rady, książę Mansur bin Muhammad Al Saud, podczas wizyty w Pakistanie spotkał się z premierem Muhammadem Shehbazem Sharifem. Strony omówiły możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej i inwestycji między krajami.

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Według biura premiera Pakistanu strona saudyjska wyraziła zainteresowanie inwestycjami w rolnictwo, porty, autostrady, outsourcing lotnisk, nieruchomości, energetykę, dystrybucję energii elektrycznej oraz technologie informacyjne. W tym samym miesiącu kraje uzgodniły zwiększenie eksportu pakistańskich produktów rolnych i spożywczych do Arabii Saudyjskiej do 3 mld dolarów.

W czerwcu Pakistan zaprosił również saudyjskich inwestorów do udziału w budowie autostrady Sukkur–Hajdarabad M6 oraz dwóch innych dużych projektów drogowych.

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