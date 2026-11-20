Inwestorzy instytucjonalni w USA kupili w trzecim kwartale akcje amerykańskich spotowych funduszy bitcoinowych netto w wolumenie odpowiadającym 49 229 bitcoinom, czyli 4,11 mld dolarów według cen z 30 września. Był to największy kwartalny wolumen takich zakupów od drugiego kwartału 2025 roku i zrównoważył sprzedaż netto 47 054 bitcoinów w poprzednich dziewięciu miesiącach, informuje CoinDesk, powołując się na badanie Galaxy Research.

Rekordowe aktywa w funduszach

Na dzień 30 września spółki, które złożyły kwartalne raporty na formularzu 13F do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, łącznie zgłosiły posiadanie akcji funduszy odpowiadających 356 491 bitcoinom. Ich wartość wynosiła wówczas 29,78 mld dolarów — był to rekordowy poziom.

Galaxy Research przeliczyło liczbę akcji funduszy na odpowiadającą jej liczbę bitcoinów, aby uniknąć wpływu wahań ceny kryptowaluty na obliczenia. Spotowe fundusze bitcoinowe, uruchomione w styczniu 2024 roku, posiadają bitcoiny, a ich akcje są notowane na giełdach.

Zakupy za pośrednictwem platform dla zamożnych klientów

Około połowa zakupów netto przypadła na spółki inwestujące w imieniu zamożnych klientów. Takie platformy dodały w kwartale rekordowe 24 838 bitcoinów i obecnie posiadają 40,5% wszystkich akcji funduszy bitcoinowych zgłoszonych przez inwestorów instytucjonalnych.

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Wells Fargo zwiększył zgłoszoną pozycję w akcjach funduszy o 14 636 bitcoinów — do 30 553 bitcoinów, niemal dwukrotnie w porównaniu z końcem czerwca. Jest to największa pozycja spośród wszystkich podmiotów, które złożyły formularz 13F. Około 85% tej pozycji przypadło na działy doradcze i brokerskie banku, czyli głównie na środki klientów.

Jednocześnie formularz 13F nie odzwierciedla krótkich pozycji i większości instrumentów pochodnych. Dlatego zakup akcji funduszy bitcoinowych przez fundusze hedgingowe może być częścią transakcji arbitrażowej: fundusz jednocześnie kupuje akcje funduszu spotowego i sprzedaje kontrakty futures na bitcoina, nie mając netto kierunkowej pozycji wobec kryptowaluty.

Po zakończeniu trzeciego kwartału sytuacja się zmieniła: według Galaxy Research do 16 listopada fundusze posiadały o 38 531 bitcoinów mniej, a cena bitcoina spadła z 83 580 do 64 943 dolarów.

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