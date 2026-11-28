Mercedes-Benz w Niemczech planuje w grudniu wznowić program dobrowolnych odejść dla pracowników niezwiązanych z produkcją. Według wyliczeń Handelsblatt dla inżynierów w Badenii-Wirtembergii 52-letni pracownik, pod warunkiem szybkiego podjęcia decyzji, może otrzymać do 422 tys. euro odprawy.

Jak informuje Der Spiegel, powołując się na Handelsblatt, program potrwa dziesięć miesięcy — do 30 września 2027 roku. Firma planuje wysłać oferty do ponad 30 tys. pracowników, w tym do osób przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż sześć tygodni. Udział jest dobrowolny, jednak Mercedes-Benz może odrzucić wniosek, aby zatrzymać specjalistów na kluczowych stanowiskach.

Warunki programu

Program obejmie pracowników administracyjnych, mistrzów, kierowników zespołów, działów i jednostek. Po raz pierwszy oferty otrzymają także kierownicy obszarów. Warunkiem jest staż pracy w Mercedes-Benz wynoszący ponad trzy lata na dzień 1 grudnia.

Dla pracowników poniżej 39. roku życia wysokość świadczenia będzie zależeć od stażu pracy. Na przykład po 13 latach pracy przewidziano podstawową kwotę 17,5 tys. euro oraz 18 miesięcznych pensji brutto. Dla pracowników w wieku od 40 do 56 lat kluczowym kryterium jest wiek: 52-letni pracownik może otrzymać podstawowe świadczenie w wysokości 22,5 tys. euro oraz 40 miesięcznych wynagrodzeń.

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Pracownikom w wieku od 57 lat będzie proponowane wcześniejsze przejście na emeryturę ze świadczeniem wynoszącym co najmniej 25 tys. euro, które często sięga sześciocyfrowej kwoty. Za przejście na pracę w niepełnym wymiarze przed emeryturą przewidziano dodatkowo od 5 do 15 tys. euro. Pracownikom od 63. roku życia proponuje się stałe 25 tys. euro, jeśli do emerytury pozostaje co najmniej rok.

Premia za szybką decyzję

Osoby, które zgodzą się na odejście do końca marca 2027 roku, otrzymają dodatkową premię turbo — 10% kwoty odprawy, ale nie mniej niż 17,5 tys. euro. Według wyliczeń Handelsblatt łączna wypłata dla 52-letniego inżyniera w Badenii-Wirtembergii może wynieść od 339 do 422 tys. euro. 57-letni inżynier, któremu do ukończenia 63 lat pozostaje pięć i pół roku, może otrzymać do 395 tys. euro.

Według Handelsblatt Mercedes-Benz w komunikacji wewnętrznej wyjaśnił nową rundę pogorszeniem otoczenia gospodarczego, w tym słabą dynamiką w Chinach. W 2025 roku koncern wydał na odprawy 1,6 mld euro, a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku — 405 mln euro. W czasie poprzedniego programu, od kwietnia 2025 roku do marca 2026 roku, z firmy odeszło około 5,5 tys. pracowników.

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