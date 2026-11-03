W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki władze miasta i Południowoafrykański Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych Samwu podpisały aneks do porozumienia o parytecie wynagrodzeń, dotyczącego około 35 tys. pracowników. O porozumieniu ogłoszono we wtorek o godz. 17:00, na kilka godzin przed głosowaniem w wyborach lokalnych, informuje Daily Maverick.

Aneks jest związany z porozumieniem o wyrównaniu wynagrodzeń, zawartym w drodze mediacji politycznej w listopadzie 2025 roku. Dotyczy planowanych wypłat w przedziale od 1,2 mld do 5 mld randów południowoafrykańskich. Początkowe porozumienie wyceniano na około 10,3 mld randów, a płatności z niego zaplanowano do lipca 2027 roku.

Władze miasta nie podały, kiedy dokładnie wypłacą środki, jaka kwota pozostaje jeszcze do zapłaty ani z jakich źródeł sfinansują te zobowiązania.

Obawy dotyczące finansowania

Szefowa organizacji społecznej JoburgCAN Julia Fish stwierdziła, że pracownicy, którym przez lata nie zapewniano odpowiedniego wynagrodzenia, zasługują na korekty płac. Jednocześnie ostrzegła, że mająca problemy finansowe gmina nie powinna podejmować zobowiązań, które mogłyby obciążyć przyszłą administrację lub pogorszyć świadczenie usług dla mieszkańców.

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Koordynator Johannesburg Crisis Alliance Yunus Chamda zaznaczył, że pracownicy mają prawo do należnych im wypłat, a mieszkańcy — do niezawodnych usług komunalnych i odpowiedzialnego zarządzania środkami publicznymi. Jego zdaniem porozumieniu powinien towarzyszyć przejrzysty i realistyczny finansowo plan, który będzie chronił kluczowe usługi oraz inwestycje infrastrukturalne.

Sytuacja finansowa miasta

W kwietniu minister finansów Enoch Godongwana polecił Johannesburgowi wstrzymać realizację porozumienia płacowego, nazywając je nieobjętym finansowaniem i zagrażającym stabilności finansowej gminy. Według jego danych w roku finansowym 2024/25 miasto było winne wierzycielom 25,2 mld randów, podczas gdy środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 3,9 mld randów.

Według regionalnego sekretarza Samwu Thobaniego Nkosiego do końca października miasto wypłaciło jedynie 1,2 mld randów, choć kolejne 5,2 mld randów miało zostać zapłacone w lipcu. Budżet Johannesburga na 2026/27 rok przewiduje 88,3 mld randów wydatków operacyjnych i 8,8 mld randów wydatków kapitałowych. Wypłata 5 mld randów byłaby równa ponad połowie rocznego budżetu kapitałowego miasta, choć środków kapitałowych nie można po prostu przeznaczyć na wynagrodzenia.

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