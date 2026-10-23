Jordania ogłosiła trzydniową żałobę narodową po ataku na grecką cerkiew prawosławną we wsi Hamud w południowej prowincji Karak. W wyniku ataku zginęło siedem osób. Jak poinformowała Anadolu Agency, żałoba rozpoczęła się 23 października 2026 roku.

Flagi zostaną opuszczone do połowy masztu

Premier Dżaafar Hassan polecił opuścić flagi do połowy masztu w ministerstwach, urzędach rządowych i instytucjach publicznych. Rząd oświadczył, że decyzja odzwierciedla żal wszystkich Jordańczyków oraz ich solidarność w obliczu tragedii. Władze wyraziły również współczucie rodzinom zabitych i życzyły rannym szybkiego powrotu do zdrowia.

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Śledztwo trwa

Rzecznik rządu i minister komunikacji Mohammad Momani powiązał atak z ekstremistyczną ideologią takfirską, która uznaje innych ludzi za niewiernych. Według niego śledczy sprawdzają, czy napastnicy mieli powiązania z jakimikolwiek organizacjami. Ustalenia mają zostać opublikowane po zakończeniu śledztwa.

Momani oświadczył, że chrześcijanie są integralną częścią jordańskiego społeczeństwa i mają w kraju głębokie historyczne korzenie. Dodał, że funkcjonariusze organów ścigania nadal poszukują napastników i wszystkich osób zaangażowanych w przestępstwo. Król Abdullah II odwiedził rannych w państwowym szpitalu w Karaku w piątek wieczorem, po tym jak obiecał zastosować najsurowszą karę w odpowiedzi na atak.

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