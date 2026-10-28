Jordania i Syria uzgodniły utworzenie wspólnego komitetu bezpieczeństwa w celu zbadania jordańskich nalotów na południu Syrii oraz wzmocnienia koordynacji na rzecz ochrony ludności cywilnej i suwerenności Syrii. Porozumienie osiągnięto podczas rozmowy telefonicznej między ministrem spraw zagranicznych Syrii Asaadą asz-Szaibanim a szefem jordańskiego MSZ Aymanem Safadim, informuje Anadolu Agency.

Śledztwo w sprawie nalotów

Komitet ma zbadać okoliczności nalotów przeprowadzonych w poniedziałek oraz ich skutki. Strony planują również opracować mechanizmy wymiany informacji wywiadowczych i koordynacji działań w terenie.

Safadi wyraził głęboki żal z powodu śmierci cywilów i przekazał kondolencje narodowi syryjskiemu. Jak powiedział, naloty uderzyły w obiekty grupy Państwo Islamskie, a podstawą były dane wywiadowcze o potwierdzonych zagrożeniach i nieuchronnych atakach na Jordanię.

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Ofiary i stanowiska stron

Według syryjskiego kanału telewizyjnego Al-Ekhbariya, powołującego się na dyrekcję ochrony zdrowia prowincji Daraa, w wyniku nalotów zginęło siedem osób, a trzy zostały ranne. Rząd Syrii oświadczył, że operacja odbyła się bez wcześniejszej koordynacji z Damaszkiem, a syryjskie MSZ przekazało Jordanii swoje zastrzeżenia.

Jordańska armia oświadczyła, że zaatakowała obiekty grup, które w jej ocenie były powiązane z atakiem na osoby opłakujące zabitych w kościele w wiosce Hamud w południowej prowincji Karak. Według jordańskiego Dyrektoriatu Bezpieczeństwa Publicznego w ataku na kościół zginęło dziewięć osób.

Ministrowie podkreślili potrzebę bezpośredniej koordynacji bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania wspólnym zagrożeniom, ochrony ludności cywilnej oraz zwalczania przemytu broni i narkotyków przez granicę.

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